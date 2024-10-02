Evinde Bu Çiçeği Olanlar Hemen Atsın! Çocukları ve Hayvanları Zehirlediği Ortaya Çıktı

Ev bitkileri, estetik açıdan evlerimize renk katarak yaşam alanlarımızı güzelleştirmekte ve ruh halimizi iyileştirmekte önemli bir rol oynuyor. Ancak, özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı aileler için bitki seçimi yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Bazı yaygın bitki türleri, çocuklar ve evcil hayvanlar için zehirli olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer evinizde bu bitkiler varsa hemen atın!