Evi kısa sürede temizlemek isteyenlere parayla satın alınamayacak tüyolar

Harika temizlik tüyolarını sizler için derledik. Ev işleriyle uğraşanlar bilir ki en zor ve uzun süren kısım evi temizlemektir. Siz bir tarafı toplarken çoğu zaman diğer taraf dağılır. Evin içindeki dekoratif aksesuarların fazlalığı, evdeki çocuk ve evcil hayvan sayısı da evdeki dağınıklığı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca ev temizliğine çok fazla vakit harcamak gerekir.

Odanın büyüklüğü veya evin dağılma hızı ne olursa olsun, odaları düzenlemenin birçok püf noktası bulunmaktadır.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu ipuçlarını takip ederek, yalnızca daha fazla alan yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut olan alanı verimli bir şekilde kullanarak kolayca da toparlayabileceksiniz! Ve en önemlisi evinizi çok daha hızlı bir şekilde temizleyebileceksiniz.

Sabah.com.tr'de yayınlanan bir içerikte birbirinden ilginç temizlik tüyoları paylaşıldı. İşte işinizi kolaylaştıracak o temizlik tüyoları.

HER SEFERİNDE BİR ODAYI TEMİZLEMEK

Eğer temizlik yapmaya başladığınızda bir odadan diğerine koşturuyorsanız bu durumun ne kadar yorucu olduğunu bilirsiniz. Temizlik uzmanı Tonya Harris, genel bir temizlik yapılırken şöyle bir öneride bulunuyor: " Bir seferde iki ya da üç odayı temizlemeye çalışmak odadan odaya koşturmanıza ve zaman kaybına neden olur. Onun yerine her seferine tek bir odayı temizlemek size zaman kazandıracaktır.". Önce hangi odadan başlayacağınıza karar verin ve kendinize bir ilerleme planı oluşturun. Ardından bir odayı bitirip diğerini temizlemeye geçtiğinizde çok daha kısa sürdüğünü fark edeceksiniz.

ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİLERİ TERCİH EDİN

Çok amaçlı temizleyicilerin güzelliği çok amaçlı olmasında saklıdır. Tek bir ürünle birçok işlevi gerçekleştirebilmek size kolaylık sağlayacaktır. Tuvaletten ocağa her yüzey ve ortam için ayrı ürün kullanmaktan ve bir çok malzeme ile uğraşmaktansa tek bir ürünü tüm yüzeylerde kullanabilmek büyük pratiklik sağlayacaktır. Bunun için kullanabileceğiniz ürünlerin başında ise beyaz sirke ile kabartma tozu karşımı gelmektedir. Sadece temizlemek istediğiniz alanın üzerine ince bir tabaka kabartma tozu serpip üzerine sirke püskürtmeniz o alanı temizlemek için yeterlidir. Hem lekeleri hem de yağı temizleyecek bu yöntemi uyguladıktan sonra ise tek yapmanız gereken silmek.

HER ODADA BİR ÇÖP BULUNDURUN

Temizlik uzmanı Harris, temizlediğiniz her odaya bir çöp torbası getirmenin iyi bir fikir olduğunu söylemekte. Bu sayede bir odadan çıkan çöpleri diğerine taşımak zorunda kalmazsınız. Aynı zamanda temizlik esnasında çıkan çöpleri de her seferinde atmak için uzağa gitmenize gerek kalmaz. Odaları toplarken de diğer odalara ait eşyaları bir kutuya koyup temizliğin ardından yerleştirmek size büyük zaman kazandırır.

AYIRACAĞINIZ ZAMANI ÖNCEDEN HESAPLAYIN

Temizliği bir yarış haline getirmek de size büyük zaman kazandırır. Temizliğe başlamadan önce makul bir süre belirleyip saati kurun ve bu süre içerisinde kendinize meydan okuyup temizliği bitirmeye çalışın. Hem daha verimli temizlik yapacak hem de eğlenceli vakit geçirmiş olacaksınız.

TEMİZLİĞİ EĞLENCELİ HALE GETİRİN

Son olarak ise temizlik yapmak aynı anda birden çok iş yapmanıza olanak tanır. Örneğin toz almak aynı zamanda bir arkadaşınızla telefonda sohbet etmek için ideal bir fırsat olabilir. Temizlik yaparken bir yandan müzik de dinleyebilir ya da sesli kitaplara göz atabilirsiniz. Bu sayede temizliğe ayırdığınız vakti de verimli kullanırsınız ve vakit sizin için daha hızlı geçer.