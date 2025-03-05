Evdeki Küçük Odayı Geniş Gösterme Hilesi: İç Mimarlar Dar Alanları Böyle Kullanıyor

İNCE VE UZUN DOLAPLAR

İnce ve uzun dolaplar tercih edin: Geniş ve haneli dolaplar yerine, daha ince ve dikey tasarımlı dolaplar kullanarak alanı daha verimli değerlendirebilirsiniz. Kıyafetleriniz sığmıyorsa, mevsimlik kıyafetler farklı bir alanda kalabilirse iyi bir alternatif olabilir.

Duvara monte edilen komodinler: Geleneksel komodinler yerine monte edilen küçük raflar veya komodinler tercih edilerek böylelikle hem alandan kazanılabilir hem de şık bir görünüm elde edilebilir.

ÇOK AMAÇLI MOBİLYA KULLANIMI

Çekyat veya sandıklı yataklar tercih edin: Küçük yerlerde yer kazanmanın en pratik yollarından biri açılıp yatak olabilen çekyatlar veya sandıklı yataklar kullanmaktır. Bu sayede hem oturma alanı yaratabilir hem de eşyalarınızı saklama alanı oluşturursunuz.

Duvara monte askılar kullanın: Ceketlerinizi, bornozlarınızı veya çantalarınızı asabileceğiniz askılar, odadaki düzenin sağlanmasına yardımcı olur.