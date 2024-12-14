Evde Yalın Ayak Gezenler Dikkat! Uzmanlar ‘Bir Anda Ortaya Çıkabilir’ Diyerek Uyardı

İLTİHAPLANMAYA YOL AÇIYOR

Ayak hastalıkları uzmanları, evde çıplak ayakla dolaşmanın ayak tabanında oluşan gergin dokunun aşırı zorlanmasına ve iltihaplanmasına yol açabileceğini söylüyor.

BU KİŞİLER RİSK ALTINDA

Ayaklarında nöropati, artrit veya dolaşım sorunları olan kişiler için evde terlik giymek büyük önem taşıyor. Diyabet gibi sağlık sorunları, ayak yaralanmalarının iyileşme sürecini yavaşlatabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.

Uzmanlar, ayaklarda sinir hasarı olması durumunda küçük bir yaralanmanın bile fark edilemeyeceği ve bu durumun daha büyük rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.