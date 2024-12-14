Evde Yalın Ayak Gezenler Dikkat! Uzmanlar ‘Bir Anda Ortaya Çıkabilir’ Diyerek Uyardı
Evde çıplak ayakla dolaşmak birçok kişi için rahat ve serin hissettiren bir seçim olabilir. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın ayak sağlığı üzerindeki etkilere ilişkin uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ayak hastalıkları uzmanları, ayakkabısız dolaşmanın bazı faydalar sağlasa da belirli sağlık risklerini de beraberinde getirebileceğini vurguluyor. Pandemi dönemiyle birlikte daha fazla kişi, evde çıplak ayakla vakit geçirmeye başladı. Bu durum, ayak sorunlarının artışına neden oldu. Özellikle plantar fasiit, yani ayak tabanındaki doku bandının iltihaplanması, sık karşılaşılan bir rahatsızlık haline geldi.
İLTİHAPLANMAYA YOL AÇIYOR
Ayak hastalıkları uzmanları, evde çıplak ayakla dolaşmanın ayak tabanında oluşan gergin dokunun aşırı zorlanmasına ve iltihaplanmasına yol açabileceğini söylüyor.
BU KİŞİLER RİSK ALTINDA
Ayaklarında nöropati, artrit veya dolaşım sorunları olan kişiler için evde terlik giymek büyük önem taşıyor. Diyabet gibi sağlık sorunları, ayak yaralanmalarının iyileşme sürecini yavaşlatabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.
Uzmanlar, ayaklarda sinir hasarı olması durumunda küçük bir yaralanmanın bile fark edilemeyeceği ve bu durumun daha büyük rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMENİN FAYDASI YOK DEĞİL
Uzmanlar, belirli durumlarda çıplak ayakla dolaşmanın faydalı olabileceğini de belirtiyor. Ayak kaslarının doğal olarak çalışmasını destekleyen bu alışkanlık, vücut dengesini kontrol edebilir gelişmesine katkıda bulunabilir. Çorapsız gezinmenin yavaş şekilde alışılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, 20-30 dakikalık kısa sürelerle başlamayı öneriyor.
HANGİ TÜR AYAKKABI VE TERLİKLER TERCİH EDİLMELİ?
Uzmanlar, evde kemer desteği sağlayan sandalet tarzı terlik veya ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Sert yüzeylerde çıplak ayakla dolaşmak yerine yastıklama sağlayan bir ayakkabı kullanılması, ayak tabanındaki baskıyı azaltabiliyor.