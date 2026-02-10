'Evde Tek Başına'nın Yıldızı Catherine O'Hara'nın Ölüm Nedeni Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Evde Tek Başına' (Home Alone) filminde Kevin'in annesi ve Schitt's Creek dizisinde Moira Rose karakteriyle tanınan Emmy ödüllü aktör Catherine O'Hara, 30 Ocak'ta 71 yaşında hayatını kaybetti.

O’Hara’nın ölüm nedeni açıklandı. ABD’de düzenlenen ölüm belgesine göre, ünlü oyuncu akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölüm belgesinde, akciğerlerdeki kan pıhtısına ek olarak rektum kanserinin de uzun vadeli ölüm nedeni olduğu belirtildi.

Oyuncunun Mart 2025’ten bu yana kanser tedavisi gördüğü kaydedildi.

CATHERINE O’HARA KİMDİR?

Kanada doğumlu ünlü oyuncu Catherine O’Hara, oyunculuğa 50 yılı aşkın bir süre önce başlamış, kariyeri boyunca 'Beter Böcek', 'Evde Tek Başına' gibi bir çok yapımda karakterlere hayat vermiştir.

İki Primetime Emmy Ödülü, bir Altın Küre dahil olmak üzere çeşitli ödüllere sahip olan O'Hara, 2017 yılında Kanada Nişanı'na layık görüldü.

AKCIĞER EMBOLİSİ NEDİR?

Akciğer embolisi, akciğerdeki bir damarın kan pıhtısıyla tıkanması sonucu ortaya çıkan ve hayati risk taşıyan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre ani nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kanlı öksürük en yaygın belirtiler arasında yer alıyor.

