Evde Patates Kızartmadan Önce Mutlaka Bu İşlemi Uygulayın! Tıpkı Restoranda Satılanlar Gibi Oluyor

Patates kızartması, herkesin favori atıştırmalıklarından biridir. Evde mükemmel çıtır patates kızartması yapmak sanıldığı kadar zor değil; yalnızca bazı püf noktalarını bilmek gerekiyor. Restoranlardaki gibi çıtır patatesler hazırlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Malzemeler:

3-4 orta boy patates

1,5 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

Tuz

Sıvı yağ (kızartmak için)





