Evde Patates Kızartmadan Önce Mutlaka Bu İşlemi Uygulayın! Tıpkı Restoranda Satılanlar Gibi Oluyor
Herkes evinde patates kızartması yapsa da, kafe ya da restoranlarda yenilen patateslerin daha lezzetli ve çıtır çıtır olduğunu fark etmiştir. İşletmeler arasında sır gibi saklanan ve yalnızca orada çalışan aşçıların bildiği birkaç basit tekniği evinizde uygulayarak siz de çıtır çıtır parmak patatesler elde edebilirsiniz.
Patates kızartması, herkesin favori atıştırmalıklarından biridir. Evde mükemmel çıtır patates kızartması yapmak sanıldığı kadar zor değil; yalnızca bazı püf noktalarını bilmek gerekiyor. Restoranlardaki gibi çıtır patatesler hazırlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Malzemeler:
3-4 orta boy patates
1,5 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 paket kabartma tozu
Tuz
Sıvı yağ (kızartmak için)
Yapılışı:
Patatesleri soyup dilimleyin ve bol su altında iyice yıkayın.
Yıkanan patatesleri kurulayın, ardından üzerine un, nişasta, tuz ve kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırın.
Kızgın yağda patatesleri arada karıştırarak kızartın ve ardından kağıt havlu serili bir tabağa alın.
Çıtır Patates İçin 1. Yöntem:
Patateslerin çıtır çıtır olması için, soda ve tuzu karıştırın. Bu karışımın içine patatesleri koyun ve 30 dakika bekletin. Süre tamamlandığında, patatesleri sudan çıkarıp kızartın.
Çıtır Patates İçin 2. Yöntem:
Patatesleri dondurmak, çıtır olmasını sağlayan etkili bir yöntemdir. Dilimlenmiş patatesleri dondurucuya koyun ve tamamen donmalarını bekleyin. Daha sonra, bol yağda kızartın.
Çıtır Patates İçin 3. Yöntem:
Patatesleri kızartmadan önce iyice yıkadıktan sonra kağıt havlu ile tamamen kurulayın. Bu adım, patateslerin daha çıtır olmasını sağlar.
Bu yöntemlerle evde de restoran kalitesinde çıtır patates kızartması hazırlayabilirsiniz.