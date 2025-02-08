Evde Mum Yakanlar Dikkat: O Hastalığı Tetiklediği Kanıtlandı! Duyan Bir Daha Evine Sokmayacak

Yapılan bir araştırmaya göre, uygun havalandırma sağlanmadığında mum dumanından kaynaklanan iç mekan hava kirliliği, insanların odaklanma yeteneğini de etkileyebiliyor. Ayrıca kokulu mumlarda kullanılan sentetik kokularda, boya ve mobilya cilalarında kullanılan zararlı kimyasallar bulunuyor. Bu kimyasallar, uzun süre solunduğunda baş ağrısı, göz yanması, burun ve boğaz tahrişi gibi şikayetlere neden olabilir.