Evde Kolayca Yetiştirilebilecek Canlı ve Doğal İlaç! Her Derde Derman Oluyor: İşte Aloe Vera Bakımı ve Püf Noktaları

ALOE VERA NASIL ÇOĞALTILIR?

Aloe verayı çoğaltmak için filizlerini kullanabilirsiniz. Filizin boyutunun ana bitkinin beşte biri kadar olduğundan emin olun. Filizi, temiz bir bıçak yardımıyla dikkatlice ayırın ve yeni bir saksıya ekmeden önce bir hafta bekletin. İyi drenajlı toprak kullanarak bakıma başlayabilirsiniz.

ALOE VERA SAKSI DEĞİŞİMİ

Aloe vera, köklerinin saksıyı doldurduğu veya bitkinin devrildiği durumlarda saksı değişimi ister. İlkbahar, bu işlem için en uygun dönemdir. Saksıyı seçerken ağır ve iyi drenajlı olmasına dikkat edin.

Bitkiyi çıkarırken köklerin sıkışmış olması durumunda kökleri hafifçe gevşetin.

Yeni saksıya yerleştirip kaliteli bir toprak karışımı ekleyin.

Dikimden hemen sonra sulama yapın.