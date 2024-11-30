Evde Kolayca Yetiştirilebilecek Canlı ve Doğal İlaç! Her Derde Derman Oluyor: İşte Aloe Vera Bakımı ve Püf Noktaları
Aloe vera, sadece cilt bakımında değil, aynı zamanda havayı filtreleme ve iltihapları azaltma özellikleriyle de öne çıkan bir bitkidir. Adeta doğal ilaç olan aloe veralar nasıl bakılır? İşte püf noktaları…
Güneş yanıkları, küçük kesikler, sivilceler ve böcek ısırıkları gibi sorunların tedavisinde kullanılan aloe vera jeli, aynı zamanda detoksifikasyon için faydalı bir içeriğe sahiptir. Havayı temizleme özelliği sayesinde yatak odalarında bulundurulması tavsiye edilir.
ALOE VERA YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Aloe vera yetiştirmek, uzman bir bahçıvan olmayı gerektirmez. Bu dayanıklı bitki, seyrek sulama ve doğru toprak karışımıyla kolayca büyür. İşte dikkat etmeniz gerekenler:
Toprak: İyi drenajlı bir toprak tercih edin. Kum ve bahçe toprağını karıştırabilir veya sukulentlere özel bir toprak kullanabilirsiniz.
Sulama: Toprağın tamamen kurumasını bekledikten sonra sulayın. Fazla sulama, kök çürümesine neden olabilir. Yapraklarda kahverengi renklenme veya yavaş büyüme aşırı sulama işareti olabilir.
Işık: Aloe vera bol güneş ışığı ister. Güneşli bir alana koyun ve yazın dışarı çıkarmak isterseniz, bitkiyi aşamalı olarak güneşe alıştırın.
ALOE VERA BAKIMI NASIL OLUR?
Aloe vera bakımı son derece basittir. Sadece şu yolları izleyin:
Sulama yapmadan önce toprağın kurumasını bekleyin.
Gübreleme yılda bir kez, ilkbaharda yapılabilir. Fosfor içeren bir gübre tercih edin.
Bitkinin yeterli güneş ışığı almasını sağlayın; sıcak ve güneşli ortamları sever.
Bonus olarak, aloe vera bitkiniz ara sıra uzun saplı çiçekler açabilir. Çiçekler solduğunda, sapı tabandan keserek bitkinizi sağlıklı tutabilirsiniz.
ALOE VERA TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Aloe vera ailesinde 500’den fazla tür bulunmaktadır. İşte birkaç dikkat çeken tür:
Aloe Vera: Kalın ve uzun yeşil yapraklarıyla tanınır. Yaprak uzunluğu 30-40 cm'ye kadar uzayabilir.
Dikenli Aloe: Beyaz dişlere sahip yapraklarıyla dikkat çeker. Sağlığa faydalı değildir, ancak dekoratif bir seçimdir.
Spiral Aloe: Yaprakları spiral şeklinde düzenlenmiştir ve kırmızı veya pembe çiçekler açar.
ALOE VERA YAPRAKLARININ TOPLANMASI
Aloe vera yaprakları, cilt sorunlarına doğal bir çözüm sunan jel içerir. Bir yaprağı mümkün olduğunca sapa yakın keserek elde edebilirsiniz. Jeli doğrudan güneş yanığı, küçük yaralar veya sivilceli bölgelere uygulayabilirsiniz. Ayrıca, aloe vera jeli saç kremi, makyaj temizleyici ya da kaş jeli olarak da kullanılabilir.
ALOE VERA NASIL ÇOĞALTILIR?
Aloe verayı çoğaltmak için filizlerini kullanabilirsiniz. Filizin boyutunun ana bitkinin beşte biri kadar olduğundan emin olun. Filizi, temiz bir bıçak yardımıyla dikkatlice ayırın ve yeni bir saksıya ekmeden önce bir hafta bekletin. İyi drenajlı toprak kullanarak bakıma başlayabilirsiniz.
ALOE VERA SAKSI DEĞİŞİMİ
Aloe vera, köklerinin saksıyı doldurduğu veya bitkinin devrildiği durumlarda saksı değişimi ister. İlkbahar, bu işlem için en uygun dönemdir. Saksıyı seçerken ağır ve iyi drenajlı olmasına dikkat edin.
Bitkiyi çıkarırken köklerin sıkışmış olması durumunda kökleri hafifçe gevşetin.
Yeni saksıya yerleştirip kaliteli bir toprak karışımı ekleyin.
Dikimden hemen sonra sulama yapın.