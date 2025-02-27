Evde Islak Mendil Yapma Taktiği Ortaya Çıktı: Bu Yöntemle Paranız Artık Cebinizde Kalacak
Artık ıslak mendil için servet harcamanıza gerek yok! Evde kolayca yapabileceğiniz bu pratik ve ekonomik yöntemle hem cebinizi hem de çevreyi koruyacaksınız. İşte evde yapılabilecek doğal ve ekonomik ıslak mendil tarifi...
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan ıslak mendiller, temizlikten hijyene, bebek bakımından cilt temizliğine kadar birçok alanda birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ancak, hazır ıslak mendillerin kimyasal içerikleri ve sürekli satın alma maliyeti hem sağlığı hem de bütçeyi oldukça zorluyor. Evde yapabileceğiniz bu doğal ve ekonomik tarifle artık ıslak mendile para ödemeyeceksiniz. İşte evde ıslak mendil yapmanın püf noktaları ve detayları...
EVDE ISLAK MENDİL TARİFİ
Malzemeler:
1 paket çok katlı kağıt havlu
1 su bardağı su (kaynatılmış ve soğutulmuş)
1 yemek kaşığı bebek yağı veya zeytinyağı
1 yemek kaşığı bebek şampuanı veya doğal sabun
1 çay kaşığı aloe vera jeli (isteğe bağlı)
10-15 damla esansiyel yağ (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Kağıt havluyu ortadan ikiye keserek iki rulo elde edin.
Bir kapta suyu, yağı, şampuanı/sabunu, aloe vera jelini ve esansiyel yağı karıştırın.
Karışımı bir tepsiye veya geniş bir kaba dökün.
Kağıt havlu rulolarını karışıma batırarak iyice nemlendirin.
Nemli ruloları hava geçirmez bir saklama kabına yerleştirin.
İhtiyaç duydukça rulodan istediğiniz kadar mendil kopararak kullanabilirsiniz.