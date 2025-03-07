Evcil Hayvan Sevgisi Raporu Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Araştırmaya göre, Türkiye’de evcil hayvan sahipliği oranı birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça düşük seviyede bulunuyor. Verilere göre, Türkiye’de evlerin yalnızca %5’inde köpek, %14’ünde ise kedi besleniyor. Öte yandan, bu oranların yalnızca evde yaşayan evcil hayvanları kapsadığı ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin dahil edilmediği belirtildi.