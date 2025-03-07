Evcil Hayvan Sevgisi Raporu Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Yapılan araştırma sonucunda ülkelerin evcil hayvan sevgisi raporu ortaya çıktı. Raporda en çok hayvan sevgisi olan ülkeler belli olurken, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa ülkelerindeki evcil hayvan sahipliği oranlarını ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yayımlandı. Çalışma, farklı ülkelerde kedi ve köpek sahiplenme oranlarını analiz ederek, hangi ülkelerde evcil hayvanların daha fazla tercih edildiğini gözler önüne serdi. Peki, Türkiye evcil hayvan sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Araştırmaya göre, Türkiye’de evcil hayvan sahipliği oranı birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça düşük seviyede bulunuyor. Verilere göre, Türkiye’de evlerin yalnızca %5’inde köpek, %14’ünde ise kedi besleniyor. Öte yandan, bu oranların yalnızca evde yaşayan evcil hayvanları kapsadığı ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin dahil edilmediği belirtildi.
AVRUPA’DA KEDİ SAHİPLİĞİ SIRALAMASI
1- ROMANYA %48
2- POLONYA %41
3- LETONYA %37
MACARİSTAN %34
5- RUSYA %34
6- BELÇİKA %33
7- LİTVANYA %32
8- PORTEKİZ %32
9- SLOVENYA %32
10- FRANSA %31
11- İSVİÇRE %31
...
30- TÜRKİYE %14
31- YUNANİSTAN %13
AVRUPA'DA KÖPEK SAHİPLİĞİ SIRALAMASI
1- MACARİSTAN %50
2- POLONYA %49
3- ROMANYA %454- ÇEKYA %42
5- PORTEKİZ %39
6- SLOVENYA %39
7- LİTVANYA %34
8- BİRLEŞİK KRALLIK %33
9- BELÇİKA %30
10- HIRVATİSTAN %29
11- SLOVAKYA %29
...
30- İSVİÇRE %12
31- TÜRKİYE %5