Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi!

Evcil hayvan sahipleri için ev bitkileri, evin dekorasyonunu tamamlamanın yanı sıra oksijen üretimi ve stres azaltma gibi faydalar sağlar.

Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi! - Resim: 1

Ancak, evcil hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir konu vardır: zehirli bitkiler. Evcil hayvanlar için tehlike oluşturabilecek bazı bitkiler vardır ve bu bitkilerin evde bulundurulmaması önemlidir. İşte evcil hayvan sahiplerinin kesinlikle kaçınması gereken 5 zehirli ev bitkisi:

KEDİLER VE KÖPEKLER İÇİN ZEHİRLİ EV BİTKİLERİ
1. Aloe Vera

Uzmanlara göre, aloe vera bitkileri insanlar için şifalı olabilir, ancak kedi ve köpekler yaprakları çiğnerse, uyuşukluk, kusma ve ishal geliştirebilirler.

Evcil Hayvanlar İçin Güvenli Yedek: Haworthia

Sukkulent ailesinin bir üyesi olan haworthia, yapraklarında kendine özgü çivili beyaz bantları olan küçük, az büyüyen bir bitkidir. Bu bitkiler, bol toprak drenajı ile parlak ışık ve nemli koşullarda iyi sonuç verir. Şekli ve boyutu aloe'ye benzer, ancak kedi ve köpekler için güvenlidir.

2. Clivia

Clivia bitkileri parlak tropik çiçeklere sahiptir, ancak çiçeklerin yanı sıra bitkinin geri kalanı da evcil hayvanlarda mide bulantısı ve ishale neden olabilecek bir kimyasal olan likorin içerir.

Evcil Hayvanlar İçin Güvenli Yedek: African Violet (Afrika Menekşesi)

Afrika menekşesi, clivia'nın parlak renklerini taklit eden güvenli bir alternatiftir. Bu bitkiler, düşük ışıkta bile iyi büyürler ve evcil hayvanlar için zararsızdırlar.

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