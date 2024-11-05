Evcil Hayvan Klonlamaya Rağbet Artıyor: 'Yas Sürecinde Ne Yapacağını Bilmeyenler Bize Geliyor'

Dokuz yıl önce, sütten yeni kesilmiş bir çift İngiliz uzun tüylü kedi yavrusu Virginia’da özel bir uçağa bindirilerek Avrupa’daki yeni evlerine gönderildi. Bu yavru kedilerin diğerlerinden tek farkı laboratuvarda klonlanmış olmasıydı. Yavru kediler ne yazık ki ölmüş olan seleflerinin genetik olarak aynısıydı.

Yedi ay süren bu klonlama işlemi 50 bin dolara mal olmuştu. Bu iki yavru kedi, ABD’de ticari olarak klonlanan ilk evcil hayvanlar arasındaydı.

Diken'in WIRED‘dan aktardığına göre, en büyük evcil hayvan klonlama şirketinin müşteri hizmetleri müdürü, hayvan sahiplerine klonlanmış yeni evcil hayvanlarıyla tanışana kadar rehberlik ediyor.

"YASLA MÜCADELE EDEMEYENLER BİZE BAŞVURUYOR"

Şirket yetkilisi, sürecin ilerleyişini şu sözlerle özetliyor:

“Müşterilerimizin yarısı bize evcil hayvanları öldükten sonra geliyor. Yas tutuyorlar. Yasla başa çıkmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar, bu yüzden Google’da ‘Evcil hayvanınız öldüğünde ne yaparsınız’ diye soruyorlar. İşte o zaman bizi görüyorlar ve genellikle ilk konuştukları kişi ben oluyorum. Bu süreçte onların elini tutmaktan mutluluk duyuyorum çünkü bir evcil hayvan öldüğünde, özellikle de ani bir ölümse, birçok insan doğru düşünemiyor. Ölüm sonrası işlerin çok hızlı yapılması gerekiyor.

Bir hayvan öldükten sonra hücreler yaklaşık beş gün canlı kalabilir. Ceset soğutulmalı ama dondurulmamalıdır çünkü dondurmak hücrelere zarar verir. Genellikle ölen hayvanın kulağından bir parça isteriz. Kulak dokusu dayanıklıdır; çok iyi çalışır. İnsanlar evcil hayvanlarının kulağının bir parçasının eksik olduğunu düşünmek istemiyorlar, bu yüzden bu süreç biraz mücadele gerektiriyor.

Numune laboratuvara ulaştığında, ilk yaptığımız dokudan kültürde hücre yetiştirmek, ardından bu hücreleri dondurmak ve saklamaktır. Herkes klonlamaya hazır olduğunda bu hücrelerin bir kısmını New York’taki klonlama laboratuvarımıza transfer ediyoruz.”

BİRDEN FAZLA YAVRU DOĞABİLİR

Süreç sonunda laboratuvar ortamında oluşturulan embriyolar, taşıyıcı anne olması için yetiştirilen köpek veya kedilere transfer ediliyor. Birkaç denemedeyse bir yavru köpek veya kedi elde ediliyor. Bazen embriyolar taşıyıcı anneye transfer edildiğinde birden fazla yavru alınabilir. Eğer iki ya da üç yavru doğarsa, müşteri hepsini alıyor. Ancak nadiren de olsa bazı müşteriler sadece bir yavruyu alıyor. Üretilen fazla kedi ve köpekler şirket çalışanları tarafından sahipleniliyor.

Köpekleri klonlamanın daha zor olduğunu söyleyen yetkiliye göre bunun nedeni köpeklerin yılda bir ya da iki kez kızgınlık dönemine girmesi, bu durum da yumurtlamaya teşvik etmeyi zorlaştırıyor. Bu süreçte embriyoları donduramadıklarını belirten yetkili şu açıklamayı yaptı:

“Yıllar içinde yavru boyutlarında ince ayarlar yaptık. Bir yavru elde etmek için kaç embriyo koymamız gerektiğini bulmamız gerekiyordu. Kimse 10 yavru istemez, o köpeği çok sevse bile.

Aynı anda birden fazla köpekten alınan birden fazla embriyoyu aynı taşıyıcı anneye yerleştirmek için bir yöntem geliştirdik. Böylece bir taşıyıcı anne bir klonlanmış ‘Chihuahua’ doğurmak yerine, bir klonlanmış ‘Chihuahua’, bir klonlanmış ‘Yorkie’, bir klonlanmış minyatür ‘pinscher’ yavrusu doğurabilir. Yine de müşteri bundan pek hoşlanmıyor çünkü yavruların çıkışını görene kadar hangi embriyoların başarılı olduğunu tam olarak bilemiyoruz.”

KLONLANAN HAYVANIN KİŞİLİĞİ AYNI MI KALIR?

Çoğu zaman üretilen yavru köpekleri ya da kedileri Avrupa’ya, Meksika’ya götüren şirket, müşterileri arasında çok ünlü ve zengin isimlerin de olduğunu da belirtiyor. Evcil hayvan sahiplerinin şirkete sorduğu en önemli sorulardan biriyse klonlanan hayvanın kişiliğinin ölen hayvanla aynı olup olamayacağı.

Müşteri hizmetleri müdürü, hayvan sahiplerini genellikle aynı hayvanı beklememeleri konusunda uyarıyor:

“Bazı insanlar köpeklerini özlüyor ve o köpeği geri istiyorlar. Onları aynı köpeği tekrar beklememeleri konusunda hazırlıyorum. Genetik olarak birbirlerine bağlılar -ki buna mizaç, zeka ve kişiliğin bazı kısımları da dahil- ancak yeni evcil hayvanın farklı deneyimleri olacak. Köpek sizin kim olduğunuzu hemen anlayamayacaktır. Bazı sahipler, orijinal evcil hayvanın bir bebeği olmuş gibi hissettiğini söylüyor. Bence insanlar bundan memnun.”

Kaynak: Diken