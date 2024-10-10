Eski Küvet ve Lavaboları Bile Bembeyaz Yapıyor: Sarı Lekeleri Temizleyen Basit Yöntem

SİTRİK ASİTLE KOLAY ÇÖZÜM

Banyo temizliğinde bir diğer önemli malzeme ise sitrik asittir. Halk arasında 'limon tozu' olarak bilinen bu madde, en inatçı lekeleri ve pasları çözmede oldukça etkilidir. Bir paket sitrik asidi suyla seyreltip, bu çözeltinin banyonun tüm yüzeyine yayılmasını sağlayabilirsiniz. Birkaç saat bekledikten sonra banyonuzu suyla durulayın ve ardından kuru bir bezle küvetin yüzeyini silin.