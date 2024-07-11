Etrafa 1 gram yağ sıçratmadan kızartma yapacaksınız: Kızartma yaparken yağın sıçramaması için ne yapmalı?

Kızartma yemekleri her ne kadar lezzetli olsa da kızartma hazırlarken etrafa yağ sıçraması, en san sıkıcı unsurlardan biridir. Ancak bu yöntemle etrafa tek 1 damla yağ sıçratmadan kızartma yapabileceksiniz. İşte kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen yöntem

Etrafa 1 gram yağ sıçratmadan kızartma yapacaksınız: Kızartma yaparken yağın sıçramaması için ne yapmalı? - Resim: 1

Kızartma, Türk mutfağında en sık tercih edilen yemek pişirme yöntemlerinden biridir. Kızartma yapılan yemekler her ne kadar lezzetli olsa da yapım aşamasında etrafa yağ sıçraması, en can sıkıcı durumlardan biridir.

Mutfakta hemen hemen her işi kolaylaştırmak adına, etkili püf noktalar mevcuttur. Kızartma yaparken yağ sıçramasını önlemek için de bazı püf noktalar bulunur.

Bu etkili püf noktalar sayesinde kızartma yaparken artık etrafa yağ sıçratmadan kızartma yapabileceksiniz.

İşte kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen yöntem...

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