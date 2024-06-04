Etkilerini öğrenince portakal kabuğunu bir daha asla atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız yeterli. Karbonat portakal kabuğu ne işe yarar?

Portakal C vitamini açısından zengin meyvelerden bir tanesi olurken, portakalın içerisinde yer alan sağlıklı bileşenler kişiyi pek çok hastalığa karşı koruma altına alabilmektedir.

Portakalın kendi kadar kabuğunda da binbir farklı fayda bulunuyorken, portakal kabuğunu çöpe atmak yerine çeşitli alanlarda kullanabilmeniz mümkün.

Portakal kabuğu çoğunlukla aroma vermesi yahut dekorasyon amacıyla kullanılsa da esasında portakal kabuğu ile birbirinden farklı pek çok konuda kullanabilmeniz mümkün.

Bilhassa karbonat ile karıştırdığınızdaki etkilerine inanamayacaksınız. İşte portakal kabuğu ile karbonat karışımının mucizevi faydaları...