'Et yiyen' olarak biliniyor, zehriyle bir insanı öldürüyor!

Elazığ'da bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 'Et yiyen' olarak bilinen örümceğin zehirli olduğu öğrenildi.

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'Et yiyen' olarak biliniyor, zehriyle bir insanı öldürüyor!

Elazığ’da 'et yiyen' olarak bilinen 'sarıkız örümceği' görüntülendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.

ZEHRİ BİR İNSANI ÖLDÜRMEYE YETİYOR

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

'Et yiyen' olarak biliniyor, zehriyle bir insanı öldürüyor! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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