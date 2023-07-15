'Et yiyen' olarak biliniyor, zehriyle bir insanı öldürüyor!

Elazığ’da 'et yiyen' olarak bilinen 'sarıkız örümceği' görüntülendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.

ZEHRİ BİR İNSANI ÖLDÜRMEYE YETİYOR

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem