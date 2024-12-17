Esnaf Lokantası İşletenler Salçayı Böyle Saklıyor ve Küf Oluşmuyor

Salçanın bozulmasını önlemek için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. Öncelikle, salçayı hava geçirmez bir kapta saklamak önemlidir. Bu, nemin ve havanın salçaya ulaşmasını engeller. Ayrıca, salçanın üzerine bir miktar zeytinyağı dökerek hava ile temasını kesebilirsiniz. Salçayı serin ve karanlık bir ortamda muhafaza etmek de bozulmayı geciktirecektir. Kullanım sırasında temiz bir kaşıkla alım yapmak, çapraz bulaşmayı önlemek açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Bu yöntemler, salçanın tazeliğini korumasına yardımcı olacaktır.

Salçanın üzerine 2 parmak kadar zeytinyağı koyun

Salçanın küflenmesini önlemek için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır.

Çünkü zeytinyağı, kavanozun kapağından hava girse dahi bu havanın salçayla buluşmasını önleyecektir. Böylece siz de salçanızı kavanozun dibine kadar güvenle kullanabileceksiniz. Mis.



Eğer salça kavanozunuz çok büyükse zeytinyağı ve kaya tuzu kullanın