Esnaf Lokantası İşletenler Salçayı Böyle Saklıyor ve Küf Oluşmuyor
Evde salça saklarken bu yöntemi uygularsanız salçada asla küflenme sorunu oluşmuyor
Salçanın bozulmasını önlemek için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. Öncelikle, salçayı hava geçirmez bir kapta saklamak önemlidir. Bu, nemin ve havanın salçaya ulaşmasını engeller. Ayrıca, salçanın üzerine bir miktar zeytinyağı dökerek hava ile temasını kesebilirsiniz. Salçayı serin ve karanlık bir ortamda muhafaza etmek de bozulmayı geciktirecektir. Kullanım sırasında temiz bir kaşıkla alım yapmak, çapraz bulaşmayı önlemek açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Bu yöntemler, salçanın tazeliğini korumasına yardımcı olacaktır.
Salçanın üzerine 2 parmak kadar zeytinyağı koyun
Salçanın küflenmesini önlemek için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır.
Çünkü zeytinyağı, kavanozun kapağından hava girse dahi bu havanın salçayla buluşmasını önleyecektir. Böylece siz de salçanızı kavanozun dibine kadar güvenle kullanabileceksiniz. Mis.
Eğer salça kavanozunuz çok büyükse zeytinyağı ve kaya tuzu kullanın
Eğer tüm kış kullanacağınız salçayı bir büyük kavanozda saklıyorsanız o kadar salçanın ziyan olmaması adına zeytinyağının yanı sıra kaya tuzu da kullanmalısınız.
Şöyle ki, öncelikle salçanızı yeniden büyükçe bir tencereye alın ve içine bir çay bardağı zeytinyağı ilave edin. Ardından kısık ateşte bir süre karıştırarak kaynatın. Bir süre kaynattıktan sonra içine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu ilave edin ve ocağın altını kapatın.
Daha sonra mümkünse küçük küçük birçok kavanoza, ama mümkün değilse yine o tek büyük kavanoza koyun. Salçanız küflenmeden, ekşimeden tüm kışı afiyetle geçirin. Ama unutmadan söyleyelim, salçaya ekstra tuz eklediğiniz için yaptığınız yemeye tuz atmadan önce mutlaka tadına bakın.
Kaynak: yemek.com, youtube.com