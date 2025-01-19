Eşlerini En Çok Aldatan Ülkeler Listelendi: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada! Kimse Bunu Beklemiyordu…
Eşlerini ve sevgililerini en çok aldatan ülkelerin listesi paylaşıldı. Türkiye, listede o ülkeyle aynı sıraya yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Romantik ilişkilerde sıkça yaşanan aldatma olgusu, genellikle güvensizlik, iletişim eksikliği, tatminsizlik ya da macera arayışı gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. İlişkilerde güvenin zedelenmesine ve duygusal hasarlara neden olan bu durum, dünya genelinde yapılan araştırma ile yeniden gündeme geldi.
TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report’un dijital platformları üzerinden gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada, partnerlerini en sık aldatan ülkeler belirlendi. Türkiye’nin listede yer aldığı sıralama ise dikkat çekici.
ABD İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Araştırmanın sonuçlarına göre, partnerlerini en çok aldatan ülkeler listesinin zirvesine ABD yerleşti. Katılımcıların %71’inin hayatlarında en az bir kez partnerlerini aldattığını ifade ettiği ABD’yi, Almanya (%68), Birleşik Krallık (%66) ve Tayland (%61) takip etti.
TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI BELLİ OLDU
Türkiye, %27’lik aldatma oranıyla Kanada ile birlikte listenin 10. sırasında yer aldı. Brezilya ve Fransa ise %57’lik oranla 5. sırayı paylaşırken, Rusya %53 ile 6. sırada konumlandı. Japonya %49 oranıyla 7. sıraya yerleşirken, onu %46 ile Romanya ve %44 ile Avustralya izledi.
İLİŞKİLERDE GÜVEN ZEDELENİYOR
Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, romantik ilişkilerde güven ve sadakatin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, aldatma oranlarının düşürülmesi için sağlıklı iletişim ve güven inşa etmenin kritik olduğuna dikkat çekti.