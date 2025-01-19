Eşlerini En Çok Aldatan Ülkeler Listelendi: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada! Kimse Bunu Beklemiyordu…

Romantik ilişkilerde sıkça yaşanan aldatma olgusu, genellikle güvensizlik, iletişim eksikliği, tatminsizlik ya da macera arayışı gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. İlişkilerde güvenin zedelenmesine ve duygusal hasarlara neden olan bu durum, dünya genelinde yapılan araştırma ile yeniden gündeme geldi.

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report’un dijital platformları üzerinden gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada, partnerlerini en sık aldatan ülkeler belirlendi. Türkiye’nin listede yer aldığı sıralama ise dikkat çekici.