Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu

Hangi meslek gruplarının eşlerini daha sık aldattıkları araştırıldı. Yapılan çalışmada, ilişkilerin yüzde 85’inin işte gerçekleştiği ortaya çıkarken her beş çalışandan birinin 'sadakatsiz' olduğu tespit edildi. Öte yandan, çalışmaya katılanların yüzde 43'ü bir meslektaşıyla ilişkisi olduğunu kabul etti.