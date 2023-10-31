Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu

İş yerinde aldatma oranlarını inceleyen araştırmacılar, en çok aldatan meslek gruplarından sonra en 'sadık' meslekleri de belirledi.

Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu - Resim: 1

Hangi meslek gruplarının eşlerini daha sık aldattıkları araştırıldı. Yapılan çalışmada, ilişkilerin yüzde 85’inin işte gerçekleştiği ortaya çıkarken her beş çalışandan birinin 'sadakatsiz' olduğu tespit edildi. Öte yandan, çalışmaya katılanların yüzde 43'ü bir meslektaşıyla ilişkisi olduğunu kabul etti.

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Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu - Resim: 2

İş yerinde aldatma oranlarını inceleyen araştırmacılar, “Satış sektöründe çalışan kişiler, iş yerinde ilişki yaşadıklarını kabul eden yüzde 14,5’lik çarpıcı bir oranla en çok aldatanlar arasında yer alıyor. Genellikle düzensiz çalışma saatleri ve çok sayıda düzenlenen etkinlik sadakatsizliğin ana üreme alanı olarak ön planda” ifadelerine yer verdi.

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Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu - Resim: 3

Aldatma konusunda öne çıkan meslek gruplarının ardından aldatma oranlarının düşük olduğu 'en sadık' meslekler ise şöyle sıralandı:

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10- Perakende

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9- Kamu hizmetleri ve yönetimi

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8- Pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler

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7- Çevre/tarım

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Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu - Resim: 8

6- Hukuk

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5- Medya ve internet

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Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu - Resim: 10

4- Sanat, tasarım

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3- Kolluk kuvvetleri ve güvenlik

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Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu - Resim: 12

2- İşletme ve danışmanlık

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Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu - Resim: 13

1- Bilim ve eczacılık

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