Eskişehir'de Otomobil Motosikleti Ezdi: 1 Ölü
Eskişehir'de aracın motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Eskisehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetti.
Ankara-Eskişehir kara yolu Karapınar rampası mevkisinde seyreden Necip Altınsu (75) idaresindeki 26 AIC 481 plakalı motosiklet, aynı yöndeki sürücü ve tablası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpmanın kişilerin motosiklet devrildi. Kazaya karışan otomobil bölgeden uzaklaşıyor.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altınsu'nun kaybının olduğu belirlendi.
Olay yeri incelemesi ve savcılık incelemesinin ardından Altınsu'nun cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Ekipler yakalandıktan sonra kaçan otomobillerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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