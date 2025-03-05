Eski Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip İçin Anma Töreni Düzenlendi

Eski Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, ölümünün 91'inci yıldönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip, vefatının 91. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programla anıldı.

Anma etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleri, bazı sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Galip'in mezarına çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, hayatı ve bakanlık dönemini anlatan sunumlar gerçekleştirildi.

Burada konuşan Özçağdaş, eski milli eğitim bakanlarının, kısacık ömürlerinde ülkenin yüzyılına katkı yapacak büyük eylemler, fikirler ve hayaller ortaya koyarak başarı sağladığını dile getirdi.

Eğitimin, Cumhuriyet rejimi ve Cumhuriyet devriminin en önemli alanı olduğunu vurgulayan Özçağdaş, Reşit Galip, Vasıf Çınar, Mustafa Necati, Saffet Arıkan, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi isimlerin, eğitim alanında yaptıkları atılımlara değindi.

Özçağdaş, Reşit Galip'in arkasında çok eserler bıraktığını, üniversite reformunun başlı başına Türkiye'nin geleceğini kurtaran işlerinden biri olduğunu vurguladı.

Reşit Galip, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin birer İstiklal Savaşı kahramanı olduğunu dile getiren Özçağdaş, "Her biri Kuvayımilliyecidir. Reşit Galip'in bu kadar erken ölmesinin nedenlerinden biri, daha öğrenciyken gönüllü olarak savaşlara katılması ve orada hastalanmış olmasının etkisi vardır. Çok zor koşullarda çok önemli işler yaptılar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: AA