Eski Hırsız İtiraf Etti: Hırsızlar Özellikle Bu Evlere Giriyor

"HIRSIZLIK YAPTIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Reddit'te yaptığı paylaşımla hayatını özetleyen kadın, "18 yaşımda evlere girmeye başladım. O dönemde sokaklarda yaşıyordum ve madde bağımlılığım nedeniyle hırsızlık yapıyordum. Şimdi ayık bir hayat sürüyorum. Evlendim ve güzel bir kızım var. Bir işim var ve mutlu bir hayat yaşıyoruz. Hala mücadele ediyorum ama zihinsel olarak çok daha iyi bir noktadayım. Hırsızlık yaptığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.