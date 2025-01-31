Eski Hırsız İtiraf Etti: Hırsızlar Özellikle Bu Evlere Giriyor
Geçmişte hırsızlık yapan ve ismini açıklayamayan kadın, ev sahiplerini hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eski hırsız, hırsızların özellikle bu evlere girdiğini itiraf etti.
Kaynak: Haber Merkezi
18 yaşında hırsızlık yapmaya başlayan ve ismini açıklamayan bir kadın, geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak ev sahiplerine önemli güvenlik tavsiyelerinde bulundu. Geçmişteki madde bağımlılığı nedeniyle hırsızlığa yöneldiğini belirten kadın, hırsızların özellikle bu evlere girdiğini itiraf etti.
HIRSIZLAR ÖZELLİKLE BU EVLERE GİRİYOR
Eski hırsız, köpek olan evlerden ve kameralı evlerden uzak durduğunu belirtti. Genellikle gündüz saatlerinde önünde araba olmayan, arka kapısı olan ve tırmanılabilir pencereleri bulunan evleri hedef aldığını söyledi. Başlangıçta kapıları açarak içeri girdiğini ancak daha sonra camı kırarak girmenin daha pratik olduğunu fark ettiğini de sözlerine ekledi.
"EV SAHİPLERİ BUNU YAPSIN"
Hırsızlığa karşı alınabilecek önlemleri de sıralayan kadın, güvenlik kameralarının caydırıcı olduğunu ve alarm sistemlerinin işe yaradığını vurguladı. Kapı kameralarının yüz tanıma özelliği sayesinde çok faydalı olduğunu belirten kadın, televizyonu açık bırakmanın da "evde biri varmış" izlenimi yaratarak hırsızları uzak tutabileceğini söyledi.
"HIRSIZLIK YAPTIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"
Reddit'te yaptığı paylaşımla hayatını özetleyen kadın, "18 yaşımda evlere girmeye başladım. O dönemde sokaklarda yaşıyordum ve madde bağımlılığım nedeniyle hırsızlık yapıyordum. Şimdi ayık bir hayat sürüyorum. Evlendim ve güzel bir kızım var. Bir işim var ve mutlu bir hayat yaşıyoruz. Hala mücadele ediyorum ama zihinsel olarak çok daha iyi bir noktadayım. Hırsızlık yaptığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.