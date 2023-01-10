Eski futbolcu kendi mezarını yaptırdı: Her gün içine girip yatıyor!
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan eski futbolcu Ali Aytekin, hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip mezarını sulayan Aytekin, saatlerce kendi mezarının üzerinde yatarak ölümü düşünüyor. Aytekin’in çiçeklerle süslediği mezarındaki tabela ise dikkat çekiyor.
Orhangazi’ye bağlı Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden evli 3 çocuk babası 67 yaşındaki eski futbolcu Ali Aytekin hayattayken kendi mezarını yaptı. Elleriyle inşaa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.
“HERKESE ÖRNEK OLSUN DİYE KENDİ MEZARIMI YAPTIM”
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden evli 3 çocuk babası eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı. Elleriyle inşaa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.
Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu belirten Ali Aytekin gözyaşları içerisinde "Ölüm var, ölüm" derken, "Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım" diye konuştu.
Kendi mezarının başına tabela da koyan Ali Aytekin, 'Son durak. Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor” yazdırdı.