Eski futbolcu kendi mezarını yaptırdı: Her gün içine girip yatıyor!

Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu belirten Ali Aytekin gözyaşları içerisinde "Ölüm var, ölüm" derken, "Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım" diye konuştu.