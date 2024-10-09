Eşinin Aldığı Hediyeyle Hayatı Değişti... Özel Oda Hazırladı, Kimseyi İçeri Sokmuyor
Gökçe Çelik'in hayatı, eşi tarafından hediye edilen muhabbet kuşlarıyla değişti. Evinin bir odasını kafesler ile donatan Çelik, kuşlarına özel oda hazırladı.
Kaynak: DHA
Elazığ'da yaşayan 41 yaşındaki Gökçe Çelik, 2016 yılında eşinin Sevgililer Günü hediyesi olarak aldığı 'Paşa' isimli muhabbet kuşunu evinde beslemeye başladı. Zamanla kuşlara olan sevgisi ve ilgisi artarak, evindeki kuş sayısını 25'e çıkardı. Çelik, kuşları için özel kafesler yaptırarak onlara daha iyi bir yaşam alanı sağladı. Çelik, "Onlarla ilgileniyorum, onlarla yatıp kalkıyorum. Onlar, benim psikolojimi düzeltiyor. Onlar benim çocuklarım gibi" ifadelerini kullandı.
ÖZEL ALANLARI VAR
Kuşlarını çocukları gibi gördüğünü belirten Çelik, evine misafir gelse bile kuşlarının huzurunu bozmak istemediği için odayı kimseye açmadığını dile getirdi. "Burası, onların özel alanı. Kapıyı kilitliyorum ki çocuklar rahatsız etmesin" diyen Çelik, kuşların rahatsızlık hissettiğinde stres yaşadıklarını vurguladı.
DUYGUSAL BAĞLARI GÜÇLÜ
Kuşları hastalandığında büyük bir üzüntü yaşadığını anlatan Çelik, "Yeğenime bir kuş verdim, o da hasta oldu. Onun için çok üzüldüm" şeklinde konuştu. Şu anda 20 muhabbet kuşu bulunan Çelik, yeni kuşlar edinmeyi de arzuladığını belirterek, "Keşke 50-60 tane olsa" dedi. Ancak annesinin bu duruma karşı çıktığını, "Yeter bu kadar, senin sağlığın bozulur" dediğini ekledi.
KUSURSUZ BİR DÜNYA YARATTI
Gökçe Çelik, kuşlarının kendisi için çok değerli olduğunu ve onların hayatında büyük bir yer kapladığını ifade ederek, "Onlar benim canım" sözleriyle bu bağı en iyi şekilde tanımladı.