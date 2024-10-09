Eşinin Aldığı Hediyeyle Hayatı Değişti... Özel Oda Hazırladı, Kimseyi İçeri Sokmuyor

DUYGUSAL BAĞLARI GÜÇLÜ

Kuşları hastalandığında büyük bir üzüntü yaşadığını anlatan Çelik, "Yeğenime bir kuş verdim, o da hasta oldu. Onun için çok üzüldüm" şeklinde konuştu. Şu anda 20 muhabbet kuşu bulunan Çelik, yeni kuşlar edinmeyi de arzuladığını belirterek, "Keşke 50-60 tane olsa" dedi. Ancak annesinin bu duruma karşı çıktığını, "Yeter bu kadar, senin sağlığın bozulur" dediğini ekledi.