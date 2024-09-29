Eşi Seviyor Diye Başladı 12 Ay Boyunca Hasat Ediyor: Yeşilini Sebze, Sarısını Meyve Olarak Satıyor!
Antalya’da başarılı bir girişimle tropikal meyve papaya üretimine başlayan Mustafa Uysal, özellikle iç pazarda ve üç farklı ülkeye ihracat yaparak büyük bir başarı elde etti. Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Uysal, pandemi döneminde Taylandlı eşi için hobi olarak başladığı papaya üretimini kısa sürede ticarete dönüştürdü. Uysal, şu anda Kakdam (Sri Siam) türü papaya üretiminde yılda her bir ağaçtan 50-60 kilogram ürün alıyor.
Kaynak: AA
Başlangıçta 10 ağaçla deneme üretimi yapan Uysal, başarılı sonuçlar alarak serasındaki ağaç sayısını 185’e çıkardı. Papaya, hem sarı rengiyle meyve olarak hem de yeşil haliyle sebze olarak satılabiliyor. Uysal, özellikle Gürcistan, Irak ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yaparken, Gürcistan’daki yoğun Uzak Doğu restoranları sayesinde bu pazarda büyük talep görüyor.
PAPAYA ÜRETİMİ VE SERADA YETİŞTİRME
Papaya yetiştirmenin bazı zorlukları olduğunu belirten Uysal, daha önce iki farklı papaya türünü denediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade ediyor. Tayland’dan getirilen tohumlarla yeniden deneme yaparak başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve örtü altı üretiminin özellikle kış aylarında soğuktan koruma sağladığını söylüyor. Papaya bitkisi, dolu ve aşırı yağmuru sevmiyor, bu yüzden toprak bakımına özen gösterilmesi gerekiyor.
PAPAYANIN FAYDALARI NELER?
Papaya, içerdiği demir, potasyum, kalsiyum fosfat gibi mineraller ve A, B1, B2, B5, C vitaminleri ile oldukça besleyici bir meyve olarak biliniyor. Ayrıca, içerdiği likopen maddesi sayesinde karaciğer kanserine karşı koruyucu etkileri olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia ediliyor.
PAPAYA TOHUMUNUN ŞAŞIRTAN FAYDALARI
Papayanın sadece meyvesi değil, tohumu da oldukça faydalı. Antibakteriyel özelliklere sahip olan papaya tohumu, böbrek sağlığına olumlu etkiler sağlayabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda papaya, şampuan endüstrisi gibi farklı sektörlerde de kullanılmakta.