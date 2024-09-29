Eşi Seviyor Diye Başladı 12 Ay Boyunca Hasat Ediyor: Yeşilini Sebze, Sarısını Meyve Olarak Satıyor!

PAPAYA ÜRETİMİ VE SERADA YETİŞTİRME

Papaya yetiştirmenin bazı zorlukları olduğunu belirten Uysal, daha önce iki farklı papaya türünü denediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade ediyor. Tayland’dan getirilen tohumlarla yeniden deneme yaparak başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve örtü altı üretiminin özellikle kış aylarında soğuktan koruma sağladığını söylüyor. Papaya bitkisi, dolu ve aşırı yağmuru sevmiyor, bu yüzden toprak bakımına özen gösterilmesi gerekiyor.