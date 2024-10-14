Eşi Çok Seviyor Diye Üretimini Yaptı: Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

TALEP YÜKSEK SİPARİŞLERE YETİŞİLEMİYOR

Uysal, papayanın lif, vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin olduğunu, bu nedenle Türkiye’de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğulu vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü belirtti. Talebi karşılamak için sadece kendi ürettiği papayalarla kalmayıp, diğer üreticilerden de ürün aldığını ifade etti. Uysal, papayanın hem sarı hem de yeşil olarak satışa sunulduğunu, sarı olanların meyve, yeşil olanların ise sebze olarak kullanıldığını belirtti.

Papaya ürünlerini Gürcistan, Irak ve Bulgaristan’a ihraç ettiğini söyleyen Uysal, özellikle Gürcistan’dan yüksek talep geldiğini, bu bölgede çok sayıda Uzak Doğu restoranı bulunduğunu vurguladı.