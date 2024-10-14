Eşi Çok Seviyor Diye Üretimini Yaptı: Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan’ın sevdiği tropik meyve papayayı üretmeye başladı ve kısa sürede iç pazarın yanı sıra Gürcistan, Irak ve Bulgaristan’a ihracat yapar hale geldi.
Kaynak: AA
Pandemi döneminde hobi olarak 230 metrekarelik bir alanda papaya yetiştirmeye başlayan Uysal çifti, aldıkları ilk ürünleri kendileri tüketti. Ancak, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar üzerine Türkiye’nin farklı illerindeki Uzak Doğu kökenlilerden yoğun talep görünce bu hobiyi ticarete dönüştürmeye karar verdiler.
Başlangıçta kurduğu bir dönümlük serada 10 ağaçla üretime başlayan Uysal, uzun denemeler sonucunda Tayland’dan getirdiği Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya tohumlarıyla üretimi genişleterek 185 ağaca ulaştı. Bu tür, yıl boyunca meyve veriyor ve her bir ağaçtan yıllık 50-60 kilogram arasında ürün elde ediliyor. Ürünlerin ağırlığı ise 1 ila 7 kilogram arasında değişiyor.
TALEP YÜKSEK SİPARİŞLERE YETİŞİLEMİYOR
Uysal, papayanın lif, vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin olduğunu, bu nedenle Türkiye’de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğulu vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü belirtti. Talebi karşılamak için sadece kendi ürettiği papayalarla kalmayıp, diğer üreticilerden de ürün aldığını ifade etti. Uysal, papayanın hem sarı hem de yeşil olarak satışa sunulduğunu, sarı olanların meyve, yeşil olanların ise sebze olarak kullanıldığını belirtti.
Papaya ürünlerini Gürcistan, Irak ve Bulgaristan’a ihraç ettiğini söyleyen Uysal, özellikle Gürcistan’dan yüksek talep geldiğini, bu bölgede çok sayıda Uzak Doğu restoranı bulunduğunu vurguladı.
DENEMELER BAŞARILI SONUÇ VERDİ
İlk başta iki farklı papaya türünü denediklerini ancak istenilen verimi alamadıklarını aktaran Uysal, “İki defa seradaki tüm ürünleri sökmek zorunda kaldık. Tayland’dan getirdiğimiz tohumları profesyonel fidecilerde çimlendirdik ve bu yeni türde başarılı olduk. Yılın 12 ayı meyve veren bu ürün, yüksek talep görüyor ve oldukça kazançlı” dedi.
Uysal, papayanın asıl vatanının Güney Amerika olduğunu ve Hindistan cevizi gibi yuvarlak bir meyveye sahip olduğunu, ancak Türkiye’de daha çok talep görenin uzun ve salatalarda kullanılan tür olduğunu belirtti. Papaya yetiştirirken bitkinin aşırı yağmur ve dolu sevmediğini, bakımı konusunda özenli davranılması gerektiğini ifade etti.
Thipphawan Uysal ise Tayland’da papaya salatasının çok tüketildiğini, bu meyveyi çok sevdiğini ve kahvaltı için reçelini yaptığını dile getirdi.