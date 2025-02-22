Erzurum'da Hekimler İçin Hasta Bakımı Kursu

Erzurum'da hekimleri alanlarında güçlendirmek amacıyla hasta bakımı kursu düzenlendi.

Erzurum'da Hekimler İçin Hasta Bakımı Kursu

Erzurum'da ilçe hekimleri için "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu düzenlendi. Otelde düzenlenen kurs 2 gün sürecek.

Atatürk Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER) bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek eğitime, ilçe hastanelerinde çalışan hekimler ve mezun olma aşamasındaki öğrencilerden 58 kişi katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine, kursun faydalı olmasını beklediklerini söyledi.

Eğitimlerin detaylı olduğunu belirten Çakır, "Merkezden uzakta çalışan hekimlere, orada yaşadıkları zorlukların farkında olarak, o koşullarda nasıl hasta bakacaklarını, nasıl değerlendirip ilk tedavilerini uygulayacaklarını ve hangi koşullarda sevk edecekleri ile ilgili belirli bilgiler sunmak, deneyimlerimizi paylaşıp onları bu konuda güçlendirip ikili ilişkilerini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

KURSA YOĞUN TALEP

Kentte termometrelerin yaklaşık eksi 15 dereceyi göstermesine rağmen ciddi katılım olduğunu anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Onlar, orada yalnız olmadıklarını ATUDER bünyesindeki kurslarla hissediyorlar. ATOK ülke çapında EKG ve görüntüleme gibi birçok kurs düzenliyor. (ATUDER) Özellikle hekimlerimiz ve acil çalışanlarına çok ciddi bilgi ve birikim kazandırmak yönünde önemli kurslar veren bir kuruluş. Bunu devamını getireceğiz ve ülke çapında çok sık yapacağız. Pratisyen arkadaşlarımızı mesleklerinin başında, birçok imkandan yoksun oldukları, merkezden uzak yerlerde hasta bakımı yönünde her anlamda güçlendirmeyi planlıyoruz. 2 gün sürecek ve acilin tüm önemli konuları bu kursun kapsamında olacak."

Kursun sekreteri Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen de "Bu eğitim, hekimlerimizin hangi hastayı nasıl sevk etmesi, hastane imkanlarını en verimli ve efektif şekilde nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili Türkiye'de ilk kez düzenlediğimiz bir eğitim." ifadelerini kullandı.

Kurs, yarınki eğitimlerle sona erecek.

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Kaynak: AA

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