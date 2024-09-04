Erzincan'da Süper Meyvenin İlk Hasadı Yapıldı: A, B, C ve E vitaminlerini Barındırıyor

HER DERDE DEVA MEYVE

Aronyanın sağlık yararları hakkında bilgi veren Evrensel, süper meyvenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bu nedenle kanser hastaları tarafından sıklıkla tüketildiğini belirtti. Aronyanın böbrek yetmezliği, göz rahatsızlıkları, gıda intoleransları ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunları için de oldukça faydalı olduğunu vurguladı. Ayrıca, aronyanın gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çekti.