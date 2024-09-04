Erzincan'da Süper Meyvenin İlk Hasadı Yapıldı: A, B, C ve E vitaminlerini Barındırıyor
Süper meyvenin hasadı Erzincan'da başladı. 3 yıl önce hibe desteği ile işe başlayan Esra Cahyir Evrensel, aronya bahçesinde süper meyvenin ilk hasadını yaptı. İşte bütün ayrıntılar...
Erzincan'da, Uzman Eller Projesi kapsamında hibe desteği alarak aronya bahçesi kuran Esra Cahyir Evrensel, süper meyve olarak bilinen aronyanın ilk hasadını yaptı.
Evrensel, “Aronya, yüksek antioksidan içeriği, A, B, C ve E vitaminleri ile potasyum ve magnezyum gibi mineraller barındıran değerli bir bitki. Bu sebeple aronyayı Erzincan’da yetiştirmeye karar verdik ve oldukça güzel bir verim elde ettik. İlk hasadımızı gerçekleştirdik ve umarız bu yıl bereketli geçer” şeklinde açıklamada bulundu.
HER DERDE DEVA MEYVE
Aronyanın sağlık yararları hakkında bilgi veren Evrensel, süper meyvenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bu nedenle kanser hastaları tarafından sıklıkla tüketildiğini belirtti. Aronyanın böbrek yetmezliği, göz rahatsızlıkları, gıda intoleransları ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunları için de oldukça faydalı olduğunu vurguladı. Ayrıca, aronyanın gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çekti.
ERZİNCAN İKLİMİ ÇOK UYGUN
Erzincan'ın ikliminin aronya yetiştiriciliği için uygun olduğunu ifade eden Evrensel, aronyaların tamamen organik yöntemlerle yetiştirildiğini belirterek, “Aronya, ilaç sanayinde kullanılmaktadır ve bu nedenle üretiminde kimyasal kullanımını önermiyoruz. İlk hasadımız, beklediğimizden yüksek bir rekolte sağladı ve aronyayı satışa sunmaya hazırız” dedi.