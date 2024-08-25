Erzincan'da Süper Meyvenin Hasadı Başladı: Ölümden Başka Her Şeye Çaresi Var
Erzincan'da, üç yıl önce dikilen ve "süper meyve" olarak bilinen aronyaların hasadı başladı. Özellikle kanser hastaları arasında büyük ilgi gören aronya, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği ile vücuda birçok fayda sağlıyor.
Dünya genelinde "süper meyve" olarak ün kazanan ve meyve reyonlarında aranan aronya, Erzincan’da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığına karşı direnci artırması ile bilinen bu meyve, Erzincan'ın merkezine bağlı Bahçeliköy’de üretiliyor. Aronya yetiştiriciliği yapan Güven Bilyay, hasada başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu meyvenin Erzincan’da yetiştiricilik açısından son derece uygun olduğunu ifade etti.
Bahçeliköy’deki 4 dekarlık arazide aronya yetiştiren Bilyay, bu yılki hasat sezonundan elde ettikleri rekoltenin sevindirici olduğunu söyledi. Erzincan'daki talepleri karşılamaya başladıklarını belirten Bilyay, aronyanın Türkiye genelinde de giderek daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Perakende satışta kilogramı 200 TL’den satılan aronya, Erzincan’da yoğun talep görüyor ve şu an için tüm ürünler iç piyasada tüketiliyor. Bilyay, "Şimdilik kent içinden gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Üretim fazlamız olursa başka kentlere de göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Aronya, insan sağlığına birçok açıdan fayda sağlayan bir meyve olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, bu şifa deposu meyvenin kan şekerini dengelemede ve vücutta iltihaplanmayı azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kalp sağlığını destekleyici polifenoller ve vitaminler içeriyor. Aronya, kan basıncını düşürme, kötü kolesterol seviyelerini azaltma ve damar sağlığını iyileştirme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Aronya meyvesinin düzenli tüketimi, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olabiliyor. Ayrıca, damar tıkanıklığı riskini minimuma indirdiği ve kolesterol seviyelerini dengelediği de yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Tüm bu özellikleriyle aronya, hem sağlıklı bireyler hem de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişiler için önemli bir doğal destek olarak öne çıkıyor.