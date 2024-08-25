Erzincan'da Süper Meyvenin Hasadı Başladı: Ölümden Başka Her Şeye Çaresi Var

Bahçeliköy’deki 4 dekarlık arazide aronya yetiştiren Bilyay, bu yılki hasat sezonundan elde ettikleri rekoltenin sevindirici olduğunu söyledi. Erzincan'daki talepleri karşılamaya başladıklarını belirten Bilyay, aronyanın Türkiye genelinde de giderek daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Perakende satışta kilogramı 200 TL’den satılan aronya, Erzincan’da yoğun talep görüyor ve şu an için tüm ürünler iç piyasada tüketiliyor. Bilyay, "Şimdilik kent içinden gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Üretim fazlamız olursa başka kentlere de göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Aronya, insan sağlığına birçok açıdan fayda sağlayan bir meyve olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, bu şifa deposu meyvenin kan şekerini dengelemede ve vücutta iltihaplanmayı azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kalp sağlığını destekleyici polifenoller ve vitaminler içeriyor. Aronya, kan basıncını düşürme, kötü kolesterol seviyelerini azaltma ve damar sağlığını iyileştirme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.