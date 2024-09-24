Erşan Kuneri'nin İkinci Sezonunun İlk Fragmanı Yayınlandı

10 Ekim'de dijital platform üzerinden erişime açılacak dizinin ilk fragmanı Netflix'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yaratıcılığını ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı, yapımını ise Fikirsanat’ın üstlendiği dizinin ikinci sezonunda Cem Yılmaz’a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi ünlü isimler eşlik edecek.

İKİNCİ SEZONDA NELER OLACAK?

Erşan Kuneri, dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda 84 yaşına gelmiş; hayatı ve filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişini anlatma kararı almıştır.

Erşan Kuneri’nin anılarıyla birlikte hem 80’li yılların ortalarına dönerek ortağı, eski oyuncu arkadaşları ve ekibe dahil ettiği yeni oyuncularla çektiği filmlerini, hem de inzivaya çekildiği evinde başlayan günümüz hayatını kendi ağzından anlatıyor.

İlk olarak GORA filminde seyirciyle buluşan Erşan Kuneri'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda karakterin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları konu edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem