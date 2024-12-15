Eros Okunu Gerdi, Bekliyor: O Burçlar 2025'te Kara Sevdaya Tutulacaklar

YAY BURCU (23 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları, 2025 yılında Venüs ve Jüpiter’in desteğiyle aşkın en güzel halini deneyimleyecek. Özgürlüklerine düşkün olan Yaylar, bu yıl hayatlarına ciddi bir ilişki getirecek bir kişiyle tanışabilir. Özellikle bahar aylarında karşılaşacakları biri, onları uzun vadeli bir birlikteliğe taşıyabilir. Yıldızlar, Yaylar için kalıcı ve tutkulu bir aşk vadediyor.