Erken Yaşta Saç Beyazlamasının En Büyük Sebebi Belli Oldu: Uzmanı Açıkladı

Saç beyazlaması, insan doğasının bir parçası olsa da, son yıllarda genç yaşta yaygınlaşması dikkat çekiyor. Genellikle stres ve kaygı gibi etkenlerle ilişkilendirilse de, araştırmalar erken yaşta saç beyazlamasının temel sebebinin genetik faktörler olduğunu ortaya koyuyor. Ancak doktorlar, yapılacak bazı basit değişikliklerle bu sürecin yavaşlatılabileceğini belirtiyor.

SAÇLAR DEN BEYAZLAR?

Erken yaşta saç beyazlaması, çoğunlukla vücutta bulunan vitamin eksikliklerinden kaynaklanıyor. Bu eksikliklerin giderilmesi, saç beyazlaması sürecini yavaşlatmada etkili olabilir. Saçların neden beyazladığını anlamak, sorunun kaynağına inmek açısından önem taşıyor.

Erken yaşta saç beyazlamasına neden olan faktörler...

Kaynak: Haber Merkezi