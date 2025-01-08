Erkeklerin Eşlerini En Çok Aldattığı Saat Aralıkları Belli Oldu: Uzmanı Açıkladı, Bu Saatlere Dikkat
Bir genelev yöneticisi olan Catherine De Noire, erkeklerin eşlerini en çok aldattığı saat aralıklarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Erkeklerin eşlerini en çok aldattığı saat aralıkları belli oldu. Bir genelev yöneticisi olan Catherine De Noire, işlettiği mekanın 24 saatlik rutinini ve müşterilerinin davranışlarını sosyal medya hesabından paylaşarak büyük bir yankı uyandırdı.
Noire'ın açıklamalarına göre, erkeklerin eşlerini aldatma eğilimi günün belirli saatlerinde artıyor. Sabah saatlerinde başlayan hareketlilik, öğle saatlerinde bir düşüş yaşasa da, iş çıkış saatlerinde tekrar yükselişe geçiyor. Özellikle akşam saatlerinde ve gece yarısından sonra yoğunluk artıyor.
Noire'ın gözlemlerine göre erkeklerin eşlerini aldatma saatleri şöyle:
Sabah 11.00: Günün ilk yoğunluğu bu saatlerde başlıyor.
Öğle 15.00: Öğle yemeği saatlerinde işler bir süre sakinleşiyor.
Akşam 17.00: İş çıkışı ile birlikte hareketlilik tekrar artıyor.
Gece 01.00 - 04.00: En yoğun saatler. Eğlenceden dönen müşteriler bu saatlerde geliyor.
Noire, bu saatlerin genel bir ortalama olduğunu ve bireysel farklılıkların olabileceğini vurguluyor. Ancak, bu veriler erkeklerin eşlerini aldatma eğilimlerinin gün içindeki dağılımı hakkında önemli ipuçları sunuyor.