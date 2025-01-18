Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı

Bu araştırma, aldatmanın karmaşık bir olgu olduğunu ve sadece gençlere özgü bir davranış olmadığını gösterdi. Aldatma oranlarının yaşla birlikte artmasının orta yaş krizleri, erkeklerde kimlik bunalımı ve yeni deneyimler arayışı gibi nedenler olduğu düşünülüyor. Ayrıca uzmanlar, uzun süreli ilişkilerde yaşanan sorunların, aldatmaya zemin hazırlayabileceğini belirtti.