Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı
Genç erkeklerin aldatmaya daha yatkın olduğu düşünülse de, yeni bir araştırma bu inanışı alt üst etti. Erkeklerin aldatma eğiliminin yaşla birlikte arttığı belirlendi. İşte erkeklerin en çok aldattığı yaş aralığı...
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, erkeklerin aldatma eğilimi yaşla birlikte yükseliyor. Bu sonuç, genç erkeklerin daha dürtüsel davranışlara meyilli olduğu yönündeki yaygın inanışın aksine, yaşın olgunlaşmasıyla birlikte ilişkilerdeki sorunların ve dışsal faktörlerin aldatmaya daha fazla zemin hazırladığını gösteriyor.
YAŞ ARALIĞINA GÖRE ALDATMA ORANLARI
18-34 Yaş: Bu yaş grubunda erkeklerin yaklaşık %38'i aldatma eğilimi gösteriyor.
35-49 Yaş: Bu yaş grubunda aldatma oranı %51'e yükseliyor.
50 Yaş Üstü: En yüksek oran ise 55 yaş civarında görülmekte ve yaklaşık %66'ya ulaşmaktadır.
Bu araştırma, aldatmanın karmaşık bir olgu olduğunu ve sadece gençlere özgü bir davranış olmadığını gösterdi. Aldatma oranlarının yaşla birlikte artmasının orta yaş krizleri, erkeklerde kimlik bunalımı ve yeni deneyimler arayışı gibi nedenler olduğu düşünülüyor. Ayrıca uzmanlar, uzun süreli ilişkilerde yaşanan sorunların, aldatmaya zemin hazırlayabileceğini belirtti.