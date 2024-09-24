Erkeklerin Beyninin Her Gün O Saatte Küçüldüğü Tespit Edildi
Yapılan araştırmalara göre bilim insanları, erkeklerin her gün o saat aralıklarından itibaren beyinlerinin küçülerek sıfırlandığını tespit etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları, erkeklerin beyin hacminin günlük hormon döngüsüne bağlı olarak değiştiğini tespit etti. Yapılan araştırmalara göre, erkeklerin beyinleri gün içinde belirli o saatler arasında küçülüyor.
BEYİNLERİ GECE BOYUNCA SIFIRLANIYOR
ABD'deki araştırmacılar, 26 yaşındaki bir erkeği 30 gün boyunca 40 kez tarayarak, beyin hacminin akşam saat 8 civarında küçüldüğünü ve gece boyunca "sıfırlandığını" belirledi.
Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nden Laura Pritschet, "Erkeklerde steroid hormon seviyelerinde sabah ile akşam arasında yüzde 70'lik bir düşüş yaşanıyor" dedi.
Beyindeki küçülmenin bu hormonal değişimle ilişkili olduğunu vurgulayan Pritschet, sabah ile akşam arasındaki hacim değişikliğinin yaşla birlikte azaldığını ekledi. The Journal of Neuroscience'ta yayımlanan çalışmada, beynin en dış tabakası olan korteksin kalınlığında da bir azalma tespit edildi.
Araştırmacılar, zihinsel işlevler, hafıza, duygular ve hareketler üzerinde önemli etkisi olan gri maddenin hacminin her gece ortalama yüzde 0,6 oranında azaldığını kaydetti. En fazla küçülmenin ise görsel ve duyusal işlevlerde rol oynayan oksipital ve parietal korteks bölgelerinde gerçekleştiği belirlendi.