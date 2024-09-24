Erkeklerin Beyninin Her Gün O Saatte Küçüldüğü Tespit Edildi

Beyindeki küçülmenin bu hormonal değişimle ilişkili olduğunu vurgulayan Pritschet, sabah ile akşam arasındaki hacim değişikliğinin yaşla birlikte azaldığını ekledi. The Journal of Neuroscience'ta yayımlanan çalışmada, beynin en dış tabakası olan korteksin kalınlığında da bir azalma tespit edildi.