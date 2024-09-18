Erkeklerde ve Kadınlarda Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı

Çoğu zaman 20'li yaşların sonlarında başlayan kelleşme problemi, günümüzde erkek ve kadınların için en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Kelleşmeye karşı peruk, protez saç ya da saç ekimi gibi yöntemlere başvuruluyor olsa da, birçok insanın ilk tercihi mevcut saçlarını korumaktan geçmekte.



Doğal saçlarımı güçlendirmek ve saç dökülmesinin önüne geçmek için popüler birçok kozmetik ürünü bulunurken, toplumun büyük bölümü bu ürünlerden beklediği etkiyi almakta başarılı olamıyor. Özellikle saçların taranmasının ardından ya da sabah uykudan kalktıktan sonra yastık üzerinde görülen saç tellerinin sayısının her geçen gün artması, insanlar büyük bir kaygıya neden olmakta.



Uzmanlar, saç dökülmesine karşı alternatif yöntemlerin bulunduğunu belirterek, zayıf saçların dökülmesini engelleyecek yöntemi duyurdu.

Saç dökülmesi normal oranda olduğu sürece bir sıkıntı teşkil etmemektedir. Zayıf saçların dökülmesiyle saç kendini yeniler ve yerini güçlü saçlara bırakır. Eğer saçlarınız çok fazla ve kökünden dökülüyorsa altında başka bir hastalık olabilir bu yüzden bir uzmandan yardım almalısınız.