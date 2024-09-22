Erkek Gribi Gerçek mi Abartı mı? Uzmanlardan Tartışma Yaratacak Araştırma

Özellikle gençler arasında sıkça dile getirilen bu terim, Oxford İngilizce Sözlüğü’nde "bir erkeğin soğuk algınlığı veya benzeri küçük bir hastalığı grip ya da daha ciddi bir hastalıkmış gibi abartarak davranması" olarak tanımlanıyor. Ancak bu mizahi yaklaşımın arkasında bilimsel bir gerçeklik de olabilir.

Araştırmalar, erkeklerin bazı hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Örneğin, kanser oranları erkeklerde kadınlara göre daha yüksek. Ayrıca Covid-19 pandemisinde de erkeklerin ölüm oranları dikkat çekici derecede fazlaydı. İngiltere ve Galler'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, pandeminin ilk aylarında erkeklerin Covid-19'dan ölme olasılığı kadınlara kıyasla iki kat daha fazlaydı.

Bu veriler, erkeklerin bağışıklık sisteminin belirli hastalıklara karşı daha zayıf olduğu yönündeki teorileri destekliyor.