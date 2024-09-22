Erkek Gribi Gerçek mi Abartı mı? Uzmanlardan Tartışma Yaratacak Araştırma
Dünyanın farklı yerlerinde, erkeklerin hastalık belirtilerini şikayet etmeleri sonucunda ortaya çıkan "erkek gribi" ifadesi, bazılarına göre erkeklerin bağışıklık sisteminin kadınlara kıyasla daha zayıf olduğunun bir kanıtı olabilir. Uzmanlar tarafından yapılan erkek gribi araştırması tartışma konusu olacak. Peki erkek gribi gerçek mi yoksa abartı mı? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle gençler arasında sıkça dile getirilen bu terim, Oxford İngilizce Sözlüğü’nde "bir erkeğin soğuk algınlığı veya benzeri küçük bir hastalığı grip ya da daha ciddi bir hastalıkmış gibi abartarak davranması" olarak tanımlanıyor. Ancak bu mizahi yaklaşımın arkasında bilimsel bir gerçeklik de olabilir.
Araştırmalar, erkeklerin bazı hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Örneğin, kanser oranları erkeklerde kadınlara göre daha yüksek. Ayrıca Covid-19 pandemisinde de erkeklerin ölüm oranları dikkat çekici derecede fazlaydı. İngiltere ve Galler'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, pandeminin ilk aylarında erkeklerin Covid-19'dan ölme olasılığı kadınlara kıyasla iki kat daha fazlaydı.
Bu veriler, erkeklerin bağışıklık sisteminin belirli hastalıklara karşı daha zayıf olduğu yönündeki teorileri destekliyor.
Cambridge Sözlüğü’ne göre "erkek gribi", ciddi olmayan bir hastalığın, genellikle bir erkek tarafından ciddiymiş gibi abartılması durumu olarak tanımlanıyor. İnternette yıllardır mizahi bir şekilde ele alınan bu durumun, teşhis edilebilir bir hastalık olmadığı aşikar. Ancak uzmanlar, cinsiyetler arasındaki bağışıklık farklılıklarının bu şakanın temelinde yattığını belirtiyor.
Minnesota Üniversitesi’nden Ekoloji, Evrim ve Davranış Profesörü Marlene Zuk, erkeklerin ve kadınların enfeksiyonlara verdikleri tepkilerin farklı olabileceğini söylüyor. Zuk’a göre, erkekler genel olarak daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olma eğiliminde. Erkeklerin, kadınlara kıyasla daha ağır enfeksiyonlar geçirdiğine dair kanıtlar da mevcut. Bu durum, Covid-19 pandemisinin ilk dönemlerinde hastaneye yatış ve ölüm oranlarının erkeklerde daha yüksek olmasıyla gözlemlendi. Benzer şekilde, 1918’deki grip salgınında da erkek ölümleri kadınlara göre daha fazlaydı.
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde araştırmacı Dr. Matthew Memoli, erkeklerin bağışıklık sisteminin yanı sıra davranışlarının da bu durumu etkilediğini belirtiyor. Araştırmalar, erkeklerin kadınlara göre maske takma, el yıkama gibi önlemleri daha az aldığını ve sigara, alkol gibi sağlıksız alışkanlıklara daha fazla yöneldiğini gösteriyor. Ayrıca, erkeklerin tıbbi yardım alma konusunda da daha isteksiz oldukları biliniyor.
Johns Hopkins Üniversitesi’nde Moleküler Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Profesörü Sabra Klein, yapılan çalışmaların erkek ve kadın bağışıklık sistemleri arasında biyolojik farklılıklar olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Klein, "Kadınlar, hastalık ne olursa olsun, genellikle daha güçlü bir bağışıklık tepkisi veriyor" diyor. Kadınların bağışıklık hücreleri, enfeksiyonlara karşı daha hızlı ve etkili bir yanıt geliştiriyor. Ayrıca kadınlar, virüslere ve aşılara karşı daha fazla antikor üreterek enfeksiyonlarla daha etkin mücadele ediyor.
Peki, bu durum erkek gribinin gerçek olduğu anlamına mı geliyor? Bilimsel veriler bu konuda net değil. Son yıllarda yapılan araştırmalar, hafif solunum yolu enfeksiyonlarında kadınların daha fazla semptom gösterdiğini ortaya koydu. Sağlıklı gençlerin kasıtlı olarak grip virüsüyle enfekte edildiği bir çalışmada, kadınların erkeklere göre daha fazla belirti gösterdiği ve kendilerini daha kötü hissettikleri gözlemlendi.
Uzmanlar, bu durumu kadınların daha güçlü bir bağışıklık sisteminin hafif enfeksiyonlara daha şiddetli tepkiler vermesiyle açıklıyor. Yani, hissettiğimiz ateş ve yorgunluk, enfeksiyona karşı vücudumuzun verdiği tepkinin bir sonucu. Bu nedenle, bir erkek veya kadın hasta olduğunda ne kadar kötü hissettiğinden şikayet ediyorsa, bu durumu hafife almamakta fayda var.