Erkek Ayakkabılarında Bulunuyor! Bu Küçük Detay Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Çok eski yıllardan beri erkek ayakkabılarında yer alan küçük kesiğin ne işe yaradığı oldukça merak ediliyor. Özellikle soylular ve askerler tarafından yaygın olarak kullanılan bu ayakkabıların topuklarındaki bu kesik pantolonun paçasının yırtılmasını veya yıpranmasını engelliyor. Peki, bu kesik başka hangi işlevlere sahip? İşte ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Erkek Ayakkabılarında Bulunuyor! Bu Küçük Detay Meğer Bu İşe Yarıyormuş - Resim: 1

Eskiden erkek ayakkabılarında topuğun arkasında bulunan kesik, özellikle at binicileri için önemli bir işlev taşıyordu. Bu kesik, ayakkabıların at üzengisine daha iyi oturmasını sağlarken binicinin ayağının kaymasını engelleyerek daha güvenli bir deneyim sunuyordu.

Bu tür ayakkabılar, özellikle soylular ve askerler tarafından yaygın olarak kullanılıyordu, çünkü binicilik, ulaşım ve savaş açısından kritik bir öneme sahipti.

ÖNEMLİ BİR UNSURDU

Viktoryen dönemde, erkek ayakkabılarındaki bu kesik "gentleman cut" (beyefendi kesiği) olarak adlandırılıyordu. Bu kesik, pantolonların paçalarının topuklara takılmasını önlüyor, aynı zamanda at binerken de pratiklik sağlıyordu.

O dönemde, uzun ve geniş pantolonlar giyildiği için, topuktaki kesik estetik bir çözüm sunuyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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