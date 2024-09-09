Erciyes Dağı'nın Zirvesindeki Büyük Gizemin Sırrı Çözüldü: Kayseri ve Nevşehirliler Şaşkına Döndü

Erciyes Dağı, 3 bin 917 metre yüksekliği ve etkileyici manzarasıyla her mevsim dikkat çeken bir doğa harikası. Ancak bu kez kış sporlarıyla değil, zirvede görülen ışıklarla gündeme geldi. Kayseri ve Nevşehir'den çekilen bir videoda, Erciyes'in zirvesinde parlayan ışıklar halk arasında merak uyandırdı. Videoyu çeken kişi, "Erciyes Dağı'ndan Kayseri'ye sinyaller geliyor, bu ışık ne olabilir?" diyerek ışığın pazartesi gününden beri görüldüğünü belirtti.