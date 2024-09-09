Erciyes Dağı'nın Zirvesindeki Büyük Gizemin Sırrı Çözüldü: Kayseri ve Nevşehirliler Şaşkına Döndü
Türkiye'nin gündemi farklı olaylarla doluyken, Kayseri ve Nevşehir'de dikkatler bambaşka bir konuya çevrildi. İki şehirden de görülen Erciyes Dağı'nın zirvesindeki gizemli ışıklar, kısa sürede merak konusu oldu. Bir videoda görülen bu ışıkların kaynağı ise yapılan araştırmalar sonucu nihayet ortaya çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Erciyes Dağı, 3 bin 917 metre yüksekliği ve etkileyici manzarasıyla her mevsim dikkat çeken bir doğa harikası. Ancak bu kez kış sporlarıyla değil, zirvede görülen ışıklarla gündeme geldi. Kayseri ve Nevşehir'den çekilen bir videoda, Erciyes'in zirvesinde parlayan ışıklar halk arasında merak uyandırdı. Videoyu çeken kişi, "Erciyes Dağı'ndan Kayseri'ye sinyaller geliyor, bu ışık ne olabilir?" diyerek ışığın pazartesi gününden beri görüldüğünü belirtti.
Kayseri ve Nevşehir'de halkın yoğun ilgisini çeken bu ışığın kaynağına ilişkin araştırmalar kısa sürede sonuçlandı. Yapılan incelemelerde, ışığın Erciyes Dağı'nda bulunan bir anıttan yansıdığı belirlendi. Bu anıt, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yılı anısına dikilmişti. Halkın bu anıttan haberdar olmaması, ışığın gizemli bir olay gibi algılanmasına neden oldu.
Anıtta yer alan metinde ise şu ifadeler yer alıyor:
"Albay Cemil Cahit Toydemir ve ekibinin 28.08.1924 tarihindeki Erciyes Dağı zirve tırmanışı, Türk dağcılığının başlangıcı kabul edilmektedir. Bu anıt, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yılı anısına, dağlarda kaybettiğimiz tüm dağcılarımızın aziz hatıraları adına dikilmiştir."