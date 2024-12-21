Erbain Soğukları Nedir? Erbain Soğukları Ne Zaman Geliyor?

Ülkemizin dört bir yanını etkisi altına alacak olan şiddetli soğuk hava dalgası, halk arasında "Erbain" olarak bilinen kışın en sert döneminin başlangıcı olarak adlandırılır. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan Erbain olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor.