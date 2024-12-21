Erbain Soğukları Nedir? Erbain Soğukları Ne Zaman Geliyor?
Meteoroloji uzmanları, halk arasında "Erbain" olarak bilinen kışın en sert döneminin başlangıcı için tarih verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemizin dört bir yanını etkisi altına alacak olan şiddetli soğuk hava dalgası, halk arasında "Erbain" olarak bilinen kışın en sert döneminin başlangıcı olarak adlandırılır. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan Erbain olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor.
İstanbul’da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece birden düşecek. Özellikle gece saatlerinde hissedilecek olan şiddetli soğuklar, hayatı olumsuz etkileyebilir. Bu dönem, genellikle Aralık sonu ile Ocak sonu arasında bir süreyi kapsar. Erbain soğuğu, hava sıcaklıklarının oldukça düşük olduğu, kar ve buzlanmanın sıkça görüldüğü bir zaman dilimidir.
Bu dönem, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için zorluklar getirebilir ve günlük yaşamda da çeşitli sıkıntılara neden olabilir. Özellikle köylerde ve kırsal alanlarda, bu soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önemlidir.
ERBAİN NEDİR?
"Erbain" kelimesi Arapça kökenli olup "kırk" anlamına gelir. Halk arasında, kış mevsiminin en soğuk ve uzun süren kırk günlük dönemi olarak ifade edilir. Bu dönemde, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi, kar yağışları ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sıklıkla yaşanır.