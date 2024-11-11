En Zeki İnsanların Saat Kaçta Uyuduğu Belli Oldu: Bilim İnsanları Açıkladı
Bilim insanları, IQ seviyesi ile uyku düzeni arasında bir bağlantı olabileceğini belirtti. Yapılan araştırmalarla gece saat 23:41, 00:10, 00:29, 00:35, 01:44'te uykuya dalan insanların IQ seviyesi belirlendi.
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Yapılan araştırmalar, insanların uyku düzenleriyle IQ seviyeleri arasında bir bağlantının olabileceğini öne sürüyor. Londra School of Economics Psikoloji Profesörü Satoshi Kanazawa'ya göre, gece geç uyuyanların daha yüksek zekada olabileceği belirtiliyor.
Araştırmaya göre, sabah erken uyanan bireylerde daha fazla kortizol salgılanıyor. Bu durum, fiziksel yorgunluğa ve ruhsal huzursuzluğa neden olabiliyor. Geç uyuyan bireylerin ise bu huzursuzluk riskinin daha düşük olduğu söyleniyor.
Psychology Today dergisinde yayınlanan bir makale, IQ seviyesi ile gece yatma saatleri arasında bir ilişkinin olduğuna işaret ediyor. Araştırmaya göre, 125 ve üstü IQ sonuçlarına sahip bireyler hafta içi gece 00:29'da uyuyor sabah 07:52'de kalkıyor, hafta sonu ise 01:44'te uyuyor daha geç uyanıyor.
Öte yandan, 75 ve altı IQ'ya sahip bireyler hafta içi 23:41'de uyuyor, sabah 07:20'de uyanırken, hafta sonu ise 00:35'te uyuyor ve 10:09'da kalkıyor.
Ortalama sayılan zekâ seviyesine sahip olanlar yani 90 ve 110 IQ aralığına sahip kişiler, hafta içi akşam 00.10 ile sabah 07.32, hafta sonu ise gece 01.13 ile sabah 10.14 arasında uykuda olduğu belirlendi.