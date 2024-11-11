En Zeki İnsanların Saat Kaçta Uyuduğu Belli Oldu: Bilim İnsanları Açıkladı

Araştırmaya göre, sabah erken uyanan bireylerde daha fazla kortizol salgılanıyor. Bu durum, fiziksel yorgunluğa ve ruhsal huzursuzluğa neden olabiliyor. Geç uyuyan bireylerin ise bu huzursuzluk riskinin daha düşük olduğu söyleniyor.