En Zeki Çocukların Hangi Ayda Doğduğu Ortaya Çıktı: Son Araştırmadan Çarpıcı Rapor

Bilim insanları, doğum ayının zeka gelişimi üzerindeki potansiyel etkilerini inceledi ve bazı ilginç bulgular elde etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kapsamlı bir araştırma, 1 milyon öğrenci verisini analiz ederek, Eylül ayında doğan çocukların akademik performanslarının diğer aylarda doğanlardan daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırma, bu çocukların hem ortaokul ve lise dönemlerinde hem de üniversite eğitimlerinde en yüksek notları aldığını gösterdi.