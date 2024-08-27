En Zeki Çocukların Hangi Ayda Doğduğu Ortaya Çıktı: Son Araştırmadan Çarpıcı Rapor
Yeni yapılan bir araştırmada, çocukların doğum ayı ile zeka arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı ve dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Bilim insanları, doğum ayının zeka gelişimi üzerindeki potansiyel etkilerini inceledi ve bazı ilginç bulgular elde etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kapsamlı bir araştırma, 1 milyon öğrenci verisini analiz ederek, Eylül ayında doğan çocukların akademik performanslarının diğer aylarda doğanlardan daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırma, bu çocukların hem ortaokul ve lise dönemlerinde hem de üniversite eğitimlerinde en yüksek notları aldığını gösterdi.
Ağustos ayında doğan çocukların ise spor alanında daha fazla başarı gösterdiği belirlendi. Özellikle futbol ve basketbol gibi spor dallarında, Ağustos doğumlu yıldız oyuncuların sayısının fazla olduğu vurgulandı.
ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun verilerine göre, çocukların okula başlama yaşının 6 olduğu göz önüne alındığında, Eylül ve Aralık aylarında doğan çocukların yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitim hayatına başladıkları ve bu durumun zeka gelişimlerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.
Bu araştırmalar, doğum ayının sadece kişisel özellikler ve yaşam süreleri üzerinde değil, zeka ve akademik başarı gibi önemli faktörler üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan bireylerin, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.