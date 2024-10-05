En Zeki Çocuklar Bakın Hangi Ayda Doğuyormuş

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında en zeki çocukların hangi ayda doğduğu ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarında çarpıcı sonuçlar elde edildi. En zeki çocuklar bu ayda doğuyormuş. İşte ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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En Zeki Çocuklar Bakın Hangi Ayda Doğuyormuş - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, doğum ayı ile zeka arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Bilim insanları, çocukların doğum aylarının zeka gelişiminde etkili olabileceğini gösteren ilginç bulgular elde etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında eylül ayında doğan çocukların akademik başarıları dikkat çekerken, araştırma kapsamında 1 milyon öğrencinin verilerini analiz eden bilim insanları eylül doğumlu öğrencilerin okul performanslarının diğer aylarda doğanlara göre daha yüksek olduğunu vurguladı.

Çalışma, ABD'deki eğitim sistemi göz önüne alınarak hazırlandı ve okula başlama yaşının 6 olarak belirlendiği kaydedildi. Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara kıyasla okula daha büyük yaşlarda başladıkları da dikkat çekti.

EYLÜL AYINDA DOĞANLAR ZEKA SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKIYOR

Yapılan araştırmalara göre, Eylül ayında dünyaya gelen çocuklar, ders performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu çocukların, diğer aylarda doğanlara göre okul başarıları belirgin bir şekilde daha yüksek olduğu gözlemlenirken özellikle ortaokul ve lise dönemlerinde bu fark belirginleşiyor ve üniversite başarıları da bu durumu destekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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