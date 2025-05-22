En Zararlı Süt Ürünü Açıklandı! Her Markette Bulunuyor

Sevilen süt ürünlerinden biri olan yoğurt, sağlıklı olduğu düşüncesiyle sıklıkla tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, özellikle market raflarında satılan hazır yoğurtlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, bazı yoğurtların sağlık açısından beklenenden çok daha zararlı olabileceğini ortaya koyuyor.

En Zararlı Süt Ürünü Açıklandı! Her Markette Bulunuyor

Geleneksel yöntemle üretilen yoğurt, sütün laktik asit bakterileriyle fermente edilmesiyle elde ediliyor. Ancak endüstriyel üretimde, tüketicinin damak zevkine hitap etmek amacıyla farklı yöntemlere başvuruluyor. Çilek, ahududu, erik ve hatta kaktüs suyu gibi aromalar eklenerek ürünler tatlandırılıyor. Bu aromaların doğal içerikli olmaması, sağlık açısından çeşitli riskleri beraberinde getiriyor.

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Üreticiler, yoğurdun kıvamını artırmak için çeşitli katkı maddeleri kullanıyor. Bunlar arasında modifiye nişasta (E1442), karragenan (E407) ve ksantan zamkı (E415) yer alıyor. Özellikle E414 kodlu genetiği değiştirilmiş nişasta, bazı bilimsel raporlara göre pankreas üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Ürünün ambalajında “GDO’suz” ibaresi bulunsa bile, içerikteki katkı maddeleri risk taşımaya devam edebiliyor.

En Zararlı Süt Ürünü Açıklandı! Her Markette Bulunuyor - Resim : 1

AVRUPALI BİLİM İNSANLARINDAN ÖNEMLİ UYARI

Avrupa Birliği’ne bağlı tüketici kuruluşları, piyasada satılan 180 farklı yoğurt ürününü mercek altına aldı. Yapılan analizlerde, ürünlerde yaygın şekilde kullanılan 10 takviyenin fayda sağlamadığı, bazı vitamin ve minerallerin ise etkisinin henüz netleşmediği tespit edildi. Bu durum, yoğurt tercihi yaparken daha bilinçli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

SAĞLIKLI YOĞURT ALTERNATİFLERİ NELER?

Uzmanlara göre daha sağlıklı yoğurt seçenekleri arasında şu türler öne çıkıyor:

Yunan yoğurdu: Protein ve kalsiyum açısından zengin, şeker oranı düşük olan bu yoğurt, dengeli beslenme için ideal.

İzlanda yoğurdu (Skyr): Yoğun kıvamı ve yüksek protein içeriği ile Yunan yoğurduna benzeyen bu tür, düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor.

Yüksek proteinli yoğurtlar: Porsiyon başına 25 grama kadar protein sağlayan bu ürünler, özellikle spor yapanlar için tercih sebebi.

Uzmanlar, yoğurt seçerken etiket okumayı alışkanlık haline getirmenin ve sade, katkısız ürünleri tercih etmenin sağlık açısından daha doğru bir tercih olacağını vurguluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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