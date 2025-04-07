En Zararlı Çorba Belli Oldu! Faydalı Diye Kaşık Kaşık İçiliyor Ama Her Yudumu Zehir Saçıyor

HER KAŞIĞI ZEHİR SAÇIYOR

Et, salam, sosis, turşu, zeytin ve limon gibi birçok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu yoğun aromalı çorba, hem tuzlu hem ekşi tadıyla biliniyor. Fakat bu zengin içerik, özellikle bazı sağlık grupları için oldukça zararlı olabilir. Uzmanlar, yüksek yağ oranı, işlenmiş et ürünleri ve tuz oranı nedeniyle Solyanka çorbasının kalp, damar ve tansiyon hastaları için risk oluşturduğunu belirtiyor.