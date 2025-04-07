En Zararlı Çorba Belli Oldu! Faydalı Diye Kaşık Kaşık İçiliyor Ama Her Yudumu Zehir Saçıyor
Doğu Avrupa'nın sevilen çorbası yıllardır masum sanılıyordu, ancak yapılan araştırmalar sonucu sağlığa en zararlı çorbalar arasında yer aldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllardır faydalı diyerek tüketilen bazı yemeklerin sağlığa zararları zamanla ortaya çıkıyor. Son yapılan bir araştırma, Doğu Avrupa mutfağının gözde çorbalarından birini sağlık açısından en riskli yiyecekler arasında gösterdi.
Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkede sıklıkla tüketilen Solyanka çorbası, içeriğindeki malzemelerle damaklarda iz bırakıyor. Ancak uzmanlar, bu geleneksel lezzetin besin değerleri açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.
HER KAŞIĞI ZEHİR SAÇIYOR
Et, salam, sosis, turşu, zeytin ve limon gibi birçok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu yoğun aromalı çorba, hem tuzlu hem ekşi tadıyla biliniyor. Fakat bu zengin içerik, özellikle bazı sağlık grupları için oldukça zararlı olabilir. Uzmanlar, yüksek yağ oranı, işlenmiş et ürünleri ve tuz oranı nedeniyle Solyanka çorbasının kalp, damar ve tansiyon hastaları için risk oluşturduğunu belirtiyor.
MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLAR SAKIN İÇMESİN
Beslenme uzmanları, özellikle gastrit, ülser ve pankreas hastalıkları bulunan bireylerin bu çorbadan uzak durması gerektiğini vurguluyor. Yoğun baharat ve asidik içerikler, mideye zarar verebilecek düzeyde.