En Unutkan Kan Grupları Belli Oldu! Uzman İsim ‘Ciddi Risk Taşıyorlar’ Diyerek Açıkladı

Yaklaşık 30 bin kişi üzerinde yapılan ve üç buçuk yıl süren araştırmada, başlangıçta hafıza sorunu olmayan kişiler takip edildi. Sürecin sonunda, 495 kişide bilişsel bozukluk geliştiği tespit edilirken, bu kişiler sağlıklı bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına göre neredeyse iki kat daha fazla bilişsel bozukluk riski taşıdığını gösterdi. AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına kıyasla hafıza kaybı ve bilişsel bozukluk yaşama riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.