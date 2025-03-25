En Unutkan Kan Grupları Belli Oldu! Uzman İsim ‘Ciddi Risk Taşıyorlar’ Diyerek Açıkladı
Son araştırmalar, kan grubunun hafıza ve bilişsel yetiler üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 30 bin kişi üzerinde yapılan ve üç buçuk yıl süren araştırmada, başlangıçta hafıza sorunu olmayan kişiler takip edildi. Sürecin sonunda, 495 kişide bilişsel bozukluk geliştiği tespit edilirken, bu kişiler sağlıklı bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına göre neredeyse iki kat daha fazla bilişsel bozukluk riski taşıdığını gösterdi. AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına kıyasla hafıza kaybı ve bilişsel bozukluk yaşama riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.
KAN PIHTILAŞMASI VE BEYİN SAĞLIĞI BAĞLANTISI
Araştırma ayrıca, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynayan faktör VIII seviyelerinin yüksek olmasının, bilişsel bozukluk riskini yüzde 24 oranında artırabileceğini ortaya koydu. Neurology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yüksek faktör VIII seviyeleri ile AB kan grubu arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor.
“CİDDİ ETKİLER YARATABİLİR”
Uzmanlardan Profesör Mary Cushman, kan grubu ile damar sağlığı arasındaki ilişkinin beyin fonksiyonlarını da etkileyebileceğini vurgulayarak, "Kan damarlarındaki pıhtılaşma eğilimi, beyin sağlığı üzerinde uzun vadede ciddi etkiler yaratabilir" ifadelerini kullandı.