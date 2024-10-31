En Sağlıksız İçecek Belli Oldu: Lıkır Lıkır İçiyoruz Ama Kemikleri Günden Günde Eritiyor

Kilo Aldırıyor: Boş kalori kaynağı olan bu içecekler, kilo alımını hızlandırıyor ve obezite riskini artırıyor. Obezite ise kalp hastalıkları, tansiyon ve eklem sorunları gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor.

Dişleri Çürütüyor: İçerdiği asitler diş minesini aşındırırken, şeker ise ağızda bakteri üremesini teşvik ederek diş çürümelerine neden oluyor.

Uykuyu Bozuyor: Kafein, uyku düzenini bozarak yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlara yol açıyor.