En Sağlıklı Yağ Belli Oldu: Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş

HÜCRE YENİLENMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Omega-3 içeriği ile enfeksiyon riskini azaltan ayçiçek yağı, hücre yenilenmesine de katkı sağlıyor. Bu özelliği sayesinde zaman zaman kozmetik ürünlerde kullanılmasına rağmen, aşırı tüketimi ciltte sivilce ve yağlanma gibi sorunlara neden olabiliyor. Kızartma yağı olarak kullanıldığında ise ayçiçek yağının bir kereden fazla kullanılmaması öneriliyor.