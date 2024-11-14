En Sağlıklı Yağ Belli Oldu: Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş
Koronavirüs pandemisinin etkisiyle değişen beslenme alışkanlıkları, sağlıklı yağ tercihlerini gündeme getirdi. Zeytinyağı, kalp sağlığını destekleyen özellikleriyle öne çıkarken; kemik sağlığına katkısı nedeniyle tereyağı da uzun yıllar popüler bir tercih olmuştu. Ancak Prof. Dr. Alexandra Yakovleva’nın yürüttüğü kapsamılı araştırma, en sağlıklı yağın ayçiçek yağı olduğunu gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yakovleva’nın açıklamalarına göre, ayçiçek yağındaki zengin doymamış yağ asitleri kalp sağlığını korurken, damar tıkanıklığını da önleme kapasitesine sahip. Araştırmada, ayçiçek yağının mide ve bağırsak sağlığına da olumlu etkileri kanıtlandı.
BEYİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Önceki çalışmalar, ayçiçek yağının beyin gelişimi için önemli bir rol oynadığını vurgularken, diyabet hastalarının insülin ihtiyacını karşılamada da öne çıktığını belirtti. Hayvansal yağlara kıyasla metabolizma üzerindeki olumlu etkileri, ayçiçek yağının tercih edilme nedenlerini artırıyor.
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HÜCRE YENİLENMESİNE KATKI SAĞLIYOR
Omega-3 içeriği ile enfeksiyon riskini azaltan ayçiçek yağı, hücre yenilenmesine de katkı sağlıyor. Bu özelliği sayesinde zaman zaman kozmetik ürünlerde kullanılmasına rağmen, aşırı tüketimi ciltte sivilce ve yağlanma gibi sorunlara neden olabiliyor. Kızartma yağı olarak kullanıldığında ise ayçiçek yağının bir kereden fazla kullanılmaması öneriliyor.
Ayçiçek yağının aşırı tüketimi, diğer yağlarda olduğu gibi damar tıkanıklığı riskini artırabilir. Kadınlarda menopoz dönemlerinde fazla ayçiçek yağı tüketimi meme kanseri riskini, erkeklerde ise prostat kanseri riskini yükseltebilir. Bu nedenle, sağlıklı faydalarından yararlanmak için ayçiçek yağını ölçülü tüketmek önem taşır