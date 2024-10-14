En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu: Ne Buğday Ne Kepek! Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

Ekmek yapımının öğrenilmesi, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Yüzyıllar boyunca ekmek, besin olarak önemini korudu. Doyurucu ve erişimi kolay olması sebebiyle, birçok insan için vazgeçilmez bir gıda haline geldi. Ancak ekmeğin sağlığımız açısından bazı riskler taşıdığı da biliniyor.

Ekmekten vazgeçemeyenler, sağlıklı ekmek alternatiflerine yönelmeye çalışıyor. En sağlıklı ekmeklerin buğday ve kepek ekmekleri olduğu düşünülüyordu ancak yıllardır yanlış biliyormuşuz. Peki, en sağlıklı ekmek hangisi?