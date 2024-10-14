En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu: Ne Buğday Ne Kepek! Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz
Ekmekten vazgeçemeyenler, sağlıklı ekmek alternatiflerine yöneliyor. Uzmanlar en sağlıklı ekmeğin hangi ekmek olduğunu açıklayarak uyardı. Ne buğday ekmeği, ne kepek ekmeği meğer en sağlıklı ekmek buymuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek yapımının öğrenilmesi, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Yüzyıllar boyunca ekmek, besin olarak önemini korudu. Doyurucu ve erişimi kolay olması sebebiyle, birçok insan için vazgeçilmez bir gıda haline geldi. Ancak ekmeğin sağlığımız açısından bazı riskler taşıdığı da biliniyor.
Ekmekten vazgeçemeyenler, sağlıklı ekmek alternatiflerine yönelmeye çalışıyor. En sağlıklı ekmeklerin buğday ve kepek ekmekleri olduğu düşünülüyordu ancak yıllardır yanlış biliyormuşuz. Peki, en sağlıklı ekmek hangisi?
EN SAĞLIKLI EKMEK BELLİ OLDU
Diyetisyenler, beyaz ekmekten ziyade buğday ve kepek ekmeğini öneriyor. Ancak Türkiye’de daha az tüketilen çavdar ekmeği, yapılan araştırmalara göre dünyanın en sağlıklı ekmeği olarak öne çıkıyor.
ÇAVDAR EKMEĞİNİN FAYDALARI NELER?
Çavdar, tahıllar arasında en koyu renge sahip, yüksek çözünür diyet lifi içeren ve doyurucu bir besin kaynağıdır. Bağırsak sağlığını desteklerken, kolesterol seviyelerini de düşürme özelliğine sahiptir. Ek olarak, çavdar ekmeği, diğer ekmek türlerine göre en düşük glisemik indekse sahiptir. Bu nedenlerle çavdar ekmeği, zayıflama süreçlerinde önerilen sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.