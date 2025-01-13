En Pis Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

El yıkama, birçok hastalığın bulaşmasını önleyen en basit ve etkili yöntemlerden biridir. Özellikle tuvalet sonrası el yıkamak, bakterilerin yayılmasını engellemek için çok önemlidir. Yapılan araştırmaya göre, Avrupa'nın birçok ülkesinde insanların yarısından fazlası tuvalet sonrası ellerini yıkamıyor.

Hollanda, İtalya, Fransa, Rusya, Avusturya ve Letonya gibi ülkelerde el yıkama oranları oldukça düşük. Bu durum, özellikle pandemi sürecinde sık sık gündeme gelen hijyen konusunda önemli bir eksikliği gözler önüne seriyor.