En Pis Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Statista tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıkları ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre özellikle bazı ülkelerde bu oran oldukça düşük çıkarken Türkiye'nin sıralaması şaşırttı. İşte en pis ülkeler ve en temiz ülkeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya merkezli bir araştırma şirketi Statista'nın yaptığı çalışmaya göre, Avrupa ülkelerinde tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıkları ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre özellikle bazı ülkelerde bu oran oldukça düşük çıkarken Türkiye'nin sıralaması şaşırttı. İşte en pis ülkeler ve en temiz ülkeler...
El yıkama, birçok hastalığın bulaşmasını önleyen en basit ve etkili yöntemlerden biridir. Özellikle tuvalet sonrası el yıkamak, bakterilerin yayılmasını engellemek için çok önemlidir. Yapılan araştırmaya göre, Avrupa'nın birçok ülkesinde insanların yarısından fazlası tuvalet sonrası ellerini yıkamıyor.
Hollanda, İtalya, Fransa, Rusya, Avusturya ve Letonya gibi ülkelerde el yıkama oranları oldukça düşük. Bu durum, özellikle pandemi sürecinde sık sık gündeme gelen hijyen konusunda önemli bir eksikliği gözler önüne seriyor.
TÜRKİYE 2. SIRADA
Avrupa ortalamasının altında kalan bu ülkelerin aksine, Türkiye ve Balkan ülkelerinde el yıkama alışkanlığı ise daha yaygın. Özellikle Bosna-Hersek, yüzde 96 ile listenin en üst sıralarında yer alırken, Türkiye de yüzde 94 ile hemen arkasından geliyor. Romanya ve Sırbistan gibi ülkelerde de el yıkama oranı oldukça yüksek.
Bu farklılıkların nedenleri arasında kültürel faktörler, hijyen bilincinin seviyesi ve ekonomik koşullar gibi birçok etken sayılabilir. Ayrıca, ülkelerin su erişimi ve sanitasyon koşulları da el yıkama alışkanlıklarını etkileyebilir.